Тезисы видео:
В сюжете показывается демонстрация в итальянском городе, во время которой выкрикиваются оскорбления в сторону людей, идущих с украинскими флагами. Название видеосюжета гласит: “в Милане местные жители назвали украинцев нацистами”.
Комментарий Delfi.ru:
Мы выяснили, что видеозапись сделана 25 апреля - в день, когда в Италии празднуется День освобождения от фашизма. День освобождения, также называемый годовщиной Сопротивления и Освобождения, - государственный праздник в Италии. В этот день во многих городах проходят праздничные мероприятия, демонстрации. Первоначально запись появилась на новостном портале в Италии, затем ее фрагменты распространились в других социальных сетях - Твиттере, Фейсбуке, Телеграмме и так далее.
Во время демонстрации в Милане по улицам города прошли представители разных политических сил и общественных движений - от крайне левых до крайне правых. Люди поддерживали НАТО, протестовали против НАТО, поддерживали Украину, критиковали Украину, поддерживали либо критиковали правительство, выкрикивали массу других лозунгов – мы могли наблюдать демократический митинг в европейской стране. Материалы итальянских изданий о том, как прошел День освобождения в Милане, можно прочитать здесь и здесь.
Поддержавших Украину на демонстрации в Милане было намного больше, чем тех, кто высказался в поддержку развязанной Российской Федерацией войны. Когда после 24 февраля по миру прокатилась волна демонстраций против войны, на улицы Милана и других городов Италии поддержать Украину вышли тысячи людей.
Правительство Италии, возглавляемое премьер-министром Марио Драги, также поддерживает Украину. О том, с какими вызовами сталкивается правительство Драги, поддерживая санкции против России, можно узнать здесь.
Вердикт: Люди, которые распространили фрагмент видео, пытаются создать у зрителей обманчивое впечатление, что все жители Италии поддерживают войну РФ против Украины. Наш вердикт – видеофрагмент вырван из контекста и является манипуляцией.
Источники:
- День освобождения от фашизма – история праздника;
- День освобождения от фашизма в Милане;
- Украина: Антивоенные протесты проходят по всему миру;
- la Repubblica: репортаж празднования Дня Освобождения в Милане;
- Драги подтверждает "полную поддержку" Зеленского в Украине;
- Сложный развод Италии с Россией;
- Берлускони в Италии „глубоко разочарован и опечален” Путиным;
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