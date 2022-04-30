Манипуляция: Латвия не может отказаться от поставок российского газа

Пользователи в социальных сетях обсуждают видеосюжет, в котором рассказывается, что Латвия не может отказаться от поставок российского газа. Объясняем, почему этот видеосюжет – манипуляция.

Тезисы видео: автор видеосюжета пересказывает фрагменты интервью Айгара Калвитиса, экс-премьера и председателя правления АО Latvijas gāze и сообщает, что у Латвии практически нет возможности отказаться от импорта российского газа и нефти.

Комментарий Delfi.ru: вопрос отказа европейских стран и стран Балтии от импорта нефти и газа из России в течении последних нескольких недель стал причиной появления множества публикаций и видеосюжетов в российских СМИ и среди пророссийских блогеров. Мы уже писали о таких публикациях, предвещавших странам Балтии и Европе экономический кризис. Прочитать об этом можно здесь, здесь и здесь.

Вкратце: в связи с событиями в Украине Сейм Латвии уже одобрил поправки к Закону об энергетике, предусматривающие развитие инфраструктуры для альтернативного снабжения газом Латвии в случае отключения от российских поставок голубого топлива. Они предусматривают создание дополнительного резерва газа в Инчукалнском газохранилище, а также обеспечение до 30 июня 2025 года дополнительной инфраструктуры для подачи газа, чтобы ограничить риски, связанные с существующей сейчас централизованной системой снабжения, которая связана с третьими странами.

Латвия, как и другие страны Балтии, намеревается отказаться от поставок природного газа из России, однако скорее всего это произойдет не раньше января 2023 года. Несмотря на достаточно серьезную ситуацию, остаться без газа Латвии и ее жителям не грозит.

Во-первых, Латвия договорилась с Литвой о поставках сжиженного газа из литовского СПГ-терминала в Клайпеде. Во-вторых, Латвия намеревается построить свой терминал сжиженного природного газа. В-третьих, страна ведет интенсивные переговоры с Эстонией и Финляндией о поставках природного газа из СПГ-терминала в Палдиски (планируется, что терминал начнет свою работу в начале ноября 2022 года – ред.). В течение двух лет помимо плавучего терминала СПГ в Палдиске появится наземный терминал сжиженного газа.

В интервью Айгар Калвитис, экс-премьер и председатель правления АО Latvijas gāze, также сообщил: “я думаю, что мы проблему поставки газа решим — тем или иным образом. Не всегда надо вести закачку — скорее для безопасности снабжения. Если не будет возможности закачки, не будет запланированных поставок летом, будем это делать через трубопроводы. Надеемся, что в Эстонии откроется новых терминал, будем покупать корабли, будем эту проблему решать... Мы для своих клиентов газ купим”.

Вердикт: cоздатель видеосюжета берет из интервью Айгара Калвитиса одни факты, но игнорирует другие. Цель - создать впечатление о полной неспособности Латвии отказаться от импорта российского газа. Наш вердикт – манипуляция.

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