Манипуляция: президент США хотел присвоить активы богатых россиян

Дизайнер, предприниматель, а также популярный российский блогер Артемий Лебедев, обозревая новости, заявил, что президент США Джо Байден хотел получить возможность забирать себе любые активы богатых людей, но его остановила американская правозащитная организация. Видео блогера собрало 832 822 тыс. просмотров. О том, что на самом деле было в законопроекте и о его судьбе, рассказывает Delfi.

Тезисы видеосюжета:

1) Американцами в Конгрессе предложен закон, который позволит изымать активы свыше 5 миллионов долларов, "если ты нехороший русский и у тебя денег больше, чем 5 миллионов долларов".

2) Президент США хотел дать себе возможность "по любому поводу у любого человека отбирать все, что угодно", но, к счастью, люди США не дали этому закону пройти.

Комментарий Delfi.ru:

Артемий Лебедев – российский дизайнер, предприниматель и скандально известный блогер. Он представляет себя как человека независимых взглядов, но при этом значительная часть доходов его бизнеса - это госконтракты, а его высказывания и поступки, как правило, на руку Кремлю. Лебедев одобрил признание "ЛНР" и "ДНР", но формально высказался против войны. Одновременно блогер ведет рубрику "Бесит" в шоу "Прекрасная Россия бу-бу-бу" на Russia Today и продолжает высказываться в выгодном Кремлю ключе в соцсетях и на своем канале в Youtube.

В шоу от 15 апреля Лебедев упомянул статью американской газеты Washington Post (в пересказе "Иносми" – российского ресурса, публикующего переводы на русский язык публикации зарубежных медиа). Комментарий блогера – это упрощенный пересказ перевода статьи американского СМИ. Как заявил Артемий Лебедев, "американцы внесли в Конгресс закон, согласно которому, если ты нехороший русский и если у тебя денег больше, чем 5 миллионов долларов, то все, что сверху, можно отнять" и отдать на поддержку Украины. Но, радуется Лебедев, закон не прошел, потому что "люди" почитали закон и увидели, что президент Байден просто хотел дать себе возможность "по любому поводу у любого человека отбирать все, что угодно".

Артемий Лебедев настолько упрощенно пересказал изначальную заметку Washington Post, что она практически полностью утратила свой изначальный смысл. Объясним, почему. Но начнем с того, что искажение материала американской газеты заметно уже из перевода ее заголовка «Иносми». Если напрямую переводить английское название статьи, то получится вот что: «ACLU (Американский союз защиты гражданских свобод) помог устранить план по конфискации активов российский олигархов в пользу Украины». Заголовок «Иносми» не упоминает олигархов и Украину, а просто говорит об активах «россиян». Такой заголовок может создавать у читателей ощущение, что россиян преследуют по всему миру. Перевод статьи сокращен и также потенциально может вводить в заблуждение тех, кто не будет читать оригинал на сайте Washington Post.

3 марта 2022 года демократ от штата Нью-Джерси Том Малиновски и республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон предложили Конгрессу США проект закона. Изначальный текст законопроекта предусматривал конфискацию имущества или счетов в юрисдикции США (т.е. подчиняющихся законам США) и стоящих свыше 5 млн долларов. Они должны принадлежать особой группе "иностранных лиц". Это люди, в отношении которых президент США наложил санкции, связанные с "коррупцией, нарушениями прав человека, злонамеренным влиянием России или конфликтами в Украине" и чье состояние хотя бы частично "получено за счет коррупции, связанной с режимом Путина, или за счет политической поддержки этого режима". Вопреки словам Лебедева, предложенный закон ограничивает круг людей, у которых можно конфисковать собственность. В законе не указаны конкретная национальность или этнос "иностранных лиц". Более того, законопроект предлагает часть конфискованных средств направить и на помощь российскому народу – включая гуманитарную помощь.

Источники Washington Post сообщили, что юристы Американского союза защиты гражданских свобод не одобрили текст предложенного закона. Главная проблема законопроекта – он не соответствует Конституции США, потому что лица, чья собственность конфисковывается, не смогут оспорить это решение в суде. Правозащитники также предупредили, что судебные власти в США признали бы такой закон неконституционным, а это дало бы российской пропаганде повод торжествовать над США.

В итоге из-за возражений правозащитников текст законопроекта был изменен. 27 апреля новая версия законопроекта была одобрена Конгрессом США (417 "за", 8 "против"). В исправленной версии текста помимо "иностранных лиц" конфискации подлежат активы российских энергетических компаний, а стоимость активов понижена до 2 млн долларов. Главное изменение: президент США обязан сначала учредить межведомственную группу, которая уже определит, как именно будет проходить конфискация.

Вердикт: блогер исказил реальную новость газеты Washington Post, поддержав "злодейский" образ США у российской аудитории. Законодательство, которое позволило бы президенту США конфисковать любые активы любых людей (или же только россиян), конгрессменами США не предлагалось. Правозащитная организация высказалась против этого закона по иным причинам, нежели утверждает Артемий Лебедев. Наш вердикт – манипуляция.

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