Манипуляция: за репост материалов Russia Today и агентства "Спутник" в Австрии будут штрафовать на 50 000 евро

Прокремлевский Youtube-канал «Политическая Россия» опубликовал видео, рассказывающее о том, что в Австрии теперь будут «штрафовать за репост» и даже за личные сообщения с материалами Russia Today и агентства «Спутник». Объясняем, в чем состоит манипуляция в этом видеосюжете.

Тезисы видеосюжета:

С 0:00 до 1:43

1) Австрия – якобы демократическая страна Европейского союза – ввела «драконовские» меры против тех, кто будет распространять материалы Russia Today и агентства «Спутник».

2) Гигантский штраф в 50 000 евро можно будет получить за репост или даже за личное сообщение с информацией из этих СМИ.

Комментарий Delfi.ru:

Youtube-канал «Политическая Россия» заново зарегистрирован на видео-хостинге 30 марта 2022 года после того, как в этот же день Youtube удалил старый канал издания. Его создатель и главный редактор Руслан Осташко с 2014 года активно распространяет пропаганду Кремля, причем в ультрапатриотическом стиле.

В видео от 20 апреля Осташко комментирует новое законодательное изменение в Австрии, ссылаясь на сообщество «Ватник» в «ВКонтакте». Утверждается, что штраф в 50 000 евро можно получить за распространение материалов Russia Today и «Спутника» даже в личных сообщениях в мессенджерах. Ведущий канала делает вывод, что «русофобы из Вены» решились на «тотальную цензуру в гитлеровском стиле», после чего канцлер страны «озаботился беспрецедентным закручиванием гаек» в том, что касается свободы слова.

Похожие сюжеты были опубликованы и другими СМИ, распространяющими пророссийские новости. Причем в каждом случае пропагандистские ресурсы ссылаются не на первоисточник для перевода и толкования австрийского закона, а на вторичные источники – например, на группу «ВКонтакте», на твит Чрезвычайного и полномочного посла России в Уганде Владлена Семиволоса, а в этом видеосюжете комментарий дает почему-то Тара Рид – бывший сотрудник офиса Джо Байдена (когда тот был сенатором США), обвинившая его в сексуальном домогательстве и нападении в 2020 году.

Delfi прочел текст, вносящий законодательные изменения в «Сводный закон об аудиовизуальных медиа-услугах» (AMD-G). Административным правонарушением с наказанием в виде штрафа в размере до 50 000 евро будут считаться передача тем или иным образом материалов СМИ, запрещенных санкциями Европейского союза. Ответственность за это будут нести провайдеры связи, радиовещатели, поставщики медиа-услуг и видеохостинги. Единственная фраза, которая позволяет предположить, что возможна ситуация, при которой «за репост» будет оштрафовано частное лицо, – это четвертый пункт вносимых изменений. В нем говорится, что штрафу подлежит любой, кто «иным образом сознательно способствует цели или эффекту обхода этих санкций».

В видео «Политической России» не упоминается прямая причина изменения австрийского закона – применение странами ЕС на национальном уровне европейских санкций, которые запретили вещание Russia Today и «Спутника» на территории ЕС. Это было сделано в ответ на российское вторжение в Украину, так как российские СМИ систематически искажают факты о причинах и ходе войны и распространяют дезинформацию для дестабилизации соседних стран, ЕС и его государств. Однако в видео внесение поправок в закон связывается с «русофобией» и якобы нацистскими устремлениями австрийского правительства.

Формулировка четвертого пункта поправок действительно слишком абстрактная, а значит теоретически возможно, что его применят, чтобы оштрафовать частное лицо, которое сделает репост или отправит сообщение с материалами запрещенных СМИ. Манипуляция, однако, состоит в том, что авторы видеосюжета и новостных заметок утверждают однозначно, что таково новое правило. Но в реальности непонятные и широкие нормы права обычно подвергаются дальнейшему уточнению – либо им дается официальное толкование, либо судами вырабатывается судами какой-то особый подход к применению нового правила. Показательно, что пропагандистские СМИ не пригласили, например, независимого специалиста по австрийскому праву, чтобы тот прокомментировал поправки в закон – трезвая юридическая оценка новой нормы помешала бы увязывать ее с «колониальными замашками австрияк» и попытками выстроить «четвертый рейх».

Вердикт: видео «Политической России» игнорирует контекст изменения австрийского закона и (пока что безосновательно) делает выводы о том, что людей в Австрии будут «штрафовать за репост» или личное сообщение. Ведущий канала использует классический прием кремлевской пропаганды («а на Западе так же плохо или еще хуже»), чтобы в очередной раз поддержать у русскоговорящей аудитории канала представление о том, что демократия – это иллюзия, в мире «правят двойные стандарты», и, следовательно, «все не так однозначно». Наш вердикт – манипуляция.

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