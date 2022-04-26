Отменили. Кому из российских артистов не дают выступать из-за антивоенной позиции

В середине марта в СМИ появился список из 22 артистов, чьи концерты в России теперь "нежелательны". Среди них − рэп-исполнитель Noize MC, певица Вера Брежнева, музыкант Борис Гребенщиков, телеведущий Максим Галкин, группа "ДДТ", певица Светлана Лобода и другие.

Выступления отменяются под разными предлогами: в связи с массовой сдачей билетов поклонниками или "текущими обстоятельствами" − но чаще всего без объяснения причин. При этом, по словам организаторов, артисты скорее "сами отказываются от выступлений". Часть из них действительно сами отказались от концертов во время войны или покинули Россию.

Под знаком Z. "ДДТ"





20 и 21 апреля в Тюмени должны были пройти концерты группы "ДДТ". Как Юрий Шевчук рассказал во время стрима на YouTube, перед концертом участники группы посетили площадку в местной филармонии, где должно было проходить мероприятие. Оказалось, что на сцене изображена огромная буква Z и музыканты решили выбрать другую площадку, однако им в этом отказали.

Ближайшие концерты "ДДТ" должны пройти в Челябинске, Магнитогорске и Уфе. Никакой информации об их отмене пока не поступало. 24 апреля группа выступила в Екатеринбурге.

Не в новинку. "Машина времени"





Четыре из шести российских концертов группы "Машина времени" отменены − в Курске, Воронеже, Белгороде и Архангельске. Они были назначены на май и июнь в рамках концертной программы "Мы рядом".

Для группы культура отмены и запреты на проведение концертов не в новинку. Лидер группы Андрей Макаревич написал в Instagram, что в 1982 году собкорр "Комсомольской правды" Николай Кривомазов выступил с резкой критикой группы, после чего она не давала выступлений полгода. После событий 2014 года "Машина времени" не выступала в течение полутора лет.

21 сентября у группы должен пройти концерт в той же филармонии в Тюмени, где отказались играть "ДДТ".

Проблемы со здоровьем. Валерий Меладзе





Первым в череде отмененных концертов певца Валерия Меладзе стало выступление к 8 Марта, которое должно было состояться в концертном зале Барвиха Luxury Village в Москве. В кассе сообщили, что мероприятие переносится на 8 марта 2023 года, а билеты можно сдать по первоначальной цене.

Позже были отменены два концерта в Санкт-Петербурге − 25 и 26 марта. Сообщение появилось на странице площадки БКЗ "Октябрьский". На этот раз о переносе речи не шло. Еще одно мероприятие должно было состояться 12 апреля в Архангельске, в выставочном центре "Норд-Экспо". Его перенесли на осень 2022 года.

Согласно расписанию на сайте певца, следующие концерты пройдут в Оренбурге (10 мая), Новосибирске (16 мая), Барнауле (17 мая) и Кемерово (19 мая). Информации об их отмене пока не поступало.

По словам концертного директора Меладзе Сергея Луппова, шоу были перенесены из-за проблем со здоровьем. Однако в Telegram-канале Mash сообщалось, что поклонники артиста стали массово сдавать билеты из-за его антивоенных высказываний. В начале марта холдинг "Русская медиагруппа" заявил о прекращении сотрудничества с певцом.

Напомним, Меладзе одним из первых отреагировал на вторжение российских войск в Украину, опубликовав в соцсетях видеообращение с осуждением войны.

До лучших времен. "Аквариум" и Борис Гребенщиков





Еще в марте об отмене всех выступлений группы "Аквариум" на неопределенный срок заявил лидер рок-группы Борис Гребенщиков. Они должны были состоятся в Калуге (27 марта), Туле (28 марта), Воронеже (29 марта) и Москве (30 марта).

"По вполне понятным причинам все концерты "Аквариума" отменены до лучших времен", − сообщил Гребенщиков.

После вторжения в Украину в социальных сетях музыканта появилось видео, где он назвал войну безумием, а развязавших ее людей - позором России.

Идет против России. Максим Галкин





Телеведущий и шоумен Максим Галкин также был среди российских звезд, высказавшихся за прекращение боевых действий в первые дни войны в Украине.

Концерт Максима Галкина в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова 14 марта отменил организатор. На местном телеканале "Регион 29" вышел репортаж, где сообщалось, что многие слушатели решили сдать билеты из-за того, что "Галкин идет против России". Позже телеведущий опубликовал этот сюжет в своем Intagram-аккаунте.

Кроме того, как сообщает РБК, шоумен также лишился рекламы на федеральных каналах. Сейчас артист находится в Израиле, где и выступает. И, судя по его последним высказываниям, возвращение пока в его планы не входит - Галкину вполне грозит уголовное преследование в рамках так называемого закона о фейках, принятого Госдумой РФ 4 марта.

Музыка сорвалась. Группа "Мумий Тролль"





Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко и вовсе объявил об остановке концертной деятельности. По его словам, до этого момента более 20 лет их песни объединяли слушателей из России и Украины.

В Instagram коллектива артист написал: "Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. Музыка сорвалась…".

Смена повестки. Иван Ургант





Вечерняя программа "Вечерний Ургант", которая выходила на российском "Первом канале" каждый вечер с понедельника по четверг, пропала из сетки вещания уже 22 февраля. В пресс-службе телеканала пояснили, что развлекательную программу убрали из повестки в связи с важными общественно-политическими событиями. Сам Ургант никаких значимых заявлений не делал, если не считать пост 24 февраля со словами "Нет войне".

В поддержку Украины. Noize MC





В список "запрещенных артистов" попал и рэпер Noize MC (Иван Алексеев). Однако его концерты отменялись задолго до событий в Украине: например, 30 апреля 2021 представители силовых структур сорвали выступление в Оренбурге. Как сообщил тогда музыкант в своем видеообращении к оренбуржцам, ​​"ФСБ, МВД и администрация области задались целью отменить во что бы то ни стало наш концерт сегодня у вас в городе". Администрация Оренбургской области объясняла отмену концертов коронавирусными ограничениями.

В 2014 году Noize MC выступил с украинским флагом на фестивале "Захiд" во Львове. После этого по разным причинам было отменено больше половины концертов осеннего тура артиста − сорвались выступления в Хабаровске, Омске, Красноярске и других городах России.

Сейчас Алексеев участвует в благотворительных концертах в поддержку Украины Voices of Peace вместе с певицей Монеточкой. Уже состоялись выступления в Риге и Вильнюсе, запланированы в Праге (23 апреля), Берлине (25 апреля), Таллине (5 мая).

Звонки из ФСБ. Рэпер Face





В марте рэпер Face (Иван Дремин) осудил войну в Украине и призвал власти и армию России "прекратить разрушение городов и жизней". Он также попросил прощения у украинцев. Дремин заявил, что больше не будет давать концерты в стране.

Ранее артист сталкивался с отменой концертов на территории России: это длилось в течение последних пяти лет. "На мои выступления оказывается постоянное давление всех возможных инстанций, но подавляющее большинство концертов так или иначе удавалось проводить", − писал Дремин в своем Instagram. Тогда Face связывал ситуацию со своей гражданской позицией.

В разных городах России он получал звонки с угрозами из администрации, министерств культуры области и даже ФСБ. В Перми закрыли концертную площадку, на которой должен был пройти его концерт. "В Самаре с угрозами звонили собственнику здания, где расположена площадка. В Казани позвонили из аппарата президента республики", − сообщал рэпер.

Иван Дремин сообщил о своем отъезде из России в январе 2022 года.

Время сделать выбор. Анна Нетребко





Выступление певицы Анны Нетребко, которое было запланировано на 2 июня в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета, отменено. Театр объяснил отмену позицией Нетребко по военной спецоперации на Украине.

Согласно официальному сайту театра, артистка сделала заявление с осуждением действий России. "Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор", − указано в сообщении администрации.

При этом ранее был отменен ряд концертов оперной дивы в городах Европы. Это связано с заявлением советника по культуре и гражданской службе датского муниципалитета Орхуса о том, что в прошлом Нетребко демонстрировала поддержку президенту России Владимиру Путину.

Цюрихский оперный театр, контракт с которым подписала певица, изначально сообщал о своих планах продолжить сотрудничество, но позже изменил свое решение. 9 марта там началась серия представлений оперы Верди "Макбет", где должна была выступать Нетребко, однако ее роль досталась Веронике Джиоевой.

Российские активисты продолжают попытки проведения антивоенных мероприятий на территории России. Так, 12-13 июня в Ельцин Центре Екатеринбурга пройдет фестиваль "Слова и музыка свободы". В нем, как предполагается, примут участие группы "Машина времени", "Звери", "Молчат дома" (Беларусь), OQJAV, журналист Сергей Минаев, телеведущий Михаил Козырев, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, политолог Екатерина Шульман и главный редактор телеканала "Дождь". Если не отменят.

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