Войну он назвал “величайшей людской трагедией” и “гуманитарной катастрофой мирового масштаба”.
Билеты на концерты Галкина в Израиле пользуются таким спросом, что пришлось организовать еще 11 дополнительных выступлений, отметило издание Фокус.
Российский шоумен, юморист и телеведущий Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и двумя детьми уехал в Израиль.
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