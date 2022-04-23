Максим Галкин отправит часть заработанных за израильский тур денег украинским беженцам

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Maksimas Galkinas / Foto: Instagram, Delfi

“Я думаю, что тем, кто уже купил билеты, будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело”, — написал артист в своем Instagram.

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