Манипуляция: Литва санкциями против России и Беларуси уничтожает свою экономику

В социальных сетях появился видеосюжет, создатели которого утверждают, что Литва вводит санкции против России и Беларуси, которые уничтожают ее экономику. Рассказываем, что создатели видеосюжета передергивают факты и манипулируют зрителями.

Тезисы видео:

1) Литва закупает сотни бронетранспортеров, вместо того, чтобы раздать эти деньги, например, пенсионерам;

2) Терминал насыпных грузов в государственном порту Литвы увольняет работников из-за санкций Евросоюза против Беларуси;

3) 3.36 – министр транспорта Литвы сделал важное заявление о том, что страна намеревается торговать украинским зерном;

4) После того, как Вильнюс запретил транзит через свою территорию минеральных удобрений “Беларуськалия”, железнодорожные перевозки в Литве обвалились. Компания может потерять до 60 проц. доходов.

5) 4,40 – минута сюжета: “Победа не за горами, но не над Москвой, а над своей экономикой, но к черту мелочи, когда демократия в опасности. Есть нездоровое подозрение, что немецкие броневики пригодятся не от путинских танков, но от собственного населения, которое рано или поздно начнет задавать неудобные вопросы властям. Конечно, если кто не сбежал из Литвы на заработки в Польшу или Россию”, - цитата из видеосюжета.

Комментарий Delfi.ru:

То, что Литва увеличивает расходы на оборону до 2,5 проц. ВВП, – правда, как и правда то, что вооруженные силы страны намереваются приобрести около 100 бронетранспортёров “Боксер”. Однако авторы видеосюжета умалчивают, что Литва пошла на то, чтобы увеличить расходы на оборону после того, как Российская Федерация начала военные действия против Украины.

Терминал насыпных грузов в Клайпеде действительно увольняет большинство своих работников, однако представители администрации порта утверждают, что они постараются предложить этим людям работу в других портовых компаниях. Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис и президент страны Гитанас Науседа считают, что порт в Клайпеде может стать местом для экспорта не только прошлогоднего урожая зерна из Украины, но и урожая нынешнего года, пока на украинской территории идут боевые действия.

Хотя "Литовские железные дороги" в результате сокращения грузоперевозок потеряют около 150 млн евро и будут вынуждены уволить около 300 сотрудников, по словам руководства компании, по меньшей мере части из них предложат другую работу.

Цитата президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Литве грозит стагфляция, вырвана из контекста. В качестве иллюстрации в видеосюжете несколько раз используются фрагменты видеорепортажей телеканала “Настоящее время”. Более чем сомнительно, что авторы сюжета получили разрешение на их использование. Президент Литвы не говорил о том, что экономике Литвы грозит крах, он упоминал об угрозе стагфляции, которая никоим образом не может считаться крахом экономики.

Вердикт:

Создатели видеосюжета используют ряд вырванных из контекста событий и фактов для того, чтобы создать у зрителей впечатление, что экономике Литвы грозит крах. На самом деле угрозы нет, а экономика страны начнет восстанавливаться в 2023 году. Мы оцениваем видеосюжет как манипуляцию.

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