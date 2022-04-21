Манипуляция: несмотря на международные санкции, в российских магазинах нет дефицита продуктов

Видеосюжет о том, как бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива (как утверждается в заголовке видео) "заехал в Московской области в магазин" для того, чтобы проверить, "как обстоят дела с международными санкциями" в отношении России набрало на Facebook 3,2 млн просмотров. Объясняем, почему это оно является манипуляцией.

Тезисы видео:

Видеосюжет пытается убедить зрителя сразу в двух вещах. Во-первых, подразумевается, что международные санкции против России неэффективны, так как все продукты на месте. Во-вторых, предполагается, что видео, фото и сообщения, которые рассказывают о дефиците некоторых категорий продуктов в России, – это «украинская пропаганда». Это явная манипуляция фактами.

Манипуляция: несмотря на международные санкции, в российских магазинах нет дефицита продуктов Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Илья Кива – бывший депутат Верховной рады Украины IX созыва от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (пророссийской партии). 6 марта 2022 года Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила поддержавшему российское вторжение в Украину Киве подозрение в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. 15 марта 2022 года был лишен депутатского мандата. Видео изначально было опубликовано в Телеграмме Кивы.

В видео демонстрируются: 1) клубника 2) молочные продукты 3) соленые и маринованные продукты 4) яйца 5) сыры 6) колбасы 7) сахар 8) мука 9) стейки. Акцент делается на то, что в магазине есть сахар и мука. Большое число россиян и до войны не имели возможности покупать свежую клубнику, рибай стейки, качественные колбасы и сыры. Основная проблема России еще до войны – не физическое отсутствие некоторых продуктов в стране, но растущая неспособность россиян купить эти продукты.

Именно сахар, муку и крупы россияне начинают массово скупать в случае социальных катаклизмов (от чего их отговаривали и сами российские власти). Свидетельства нехватки именно сахара в некоторых местах страны публиковались и региональными российскими медиа – например, здесь и здесь. Также и сообщалось о нехватке других категорий товаров – например, женских прокладок (из-за ограничения работы иностранных компаний), офисной бумаги (из-за перебоев с поставками компонентов производства).

Потребители в условиях политической и экономической нестабильности и в ожидании инфляции массово закупают основные необходимые им товары. Это запускает базовый экономический механизм: спрос многократно превышает предложение, поставщик товара не успевает в короткий срок перестроить предложение под спрос, возникает дефицит товара, его продажа в одни руки ограничивается, цены на него растут. Поэтому нехватка некоторых товаров (о ней сообщает 50% россиян даже по данным связанной с российским режимом социологической фирмы ВЦИОМ) – результат не санкций, а реакции потребителей внутри страны на меняющуюся ситуацию.

Абсолютное большинство санкций, введенных против России с момента вторжения в Украину, – не продовольственные санкции. Из редких ограничений на поставки в Россию продуктов – запрет на импорт морских продуктов и алкоголя. Сама Россия с 2014 года ввела и расширяла продовольственное эмбарго против стран ЕС, США, Украины и некоторых других стран. Это прежде всего запрет на импорт молочных продуктов, мяса, колбас, сыров. С тех пор российский продовольственный сектор уже перестроился, часть товаров была заменена отечественными, часть импортируется из не попавших под эмбарго стран.

Манипуляцией является и следующее умозаключение: "санкции не подействовали сразу, значит они недействительны вообще". Дмитрий Некрасов утверждает, что несмотря на возможные локальные дефициты, основной эффект санкций в виде серьезного замедления российской экономики станет ощутим только после нескольких лет. По мнению Александра Мовчана, следствием санкций уже в 2022 станет сильная инфляция.

Вердикт: это видео – очередная попытка убедить людей в том, что санкции не повлияют на уровень жизни в России, а сюжеты о нехватке товаров – «пропаганда» со стороны Украины. Наш вердикт – это манипуляция фактами и ложь.

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