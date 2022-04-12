СМИ: Наташа Королева на грани развода с Тарзаном после проукраинского демарша мамы

Российские СМИ пишут, что певица Наталья Королева находится на грани развода с мужем-стриптизером Сергеем Глушко. Их отношения испортились после публичного скандала Глушко с матерью Королевой, 76-летней Людмилой Порывай, на тему войны России в Украине, передает obozrevatel.

Известно, что на днях Тарзан (сценическое имя Глушко) начал положительно отзываться о российских военных, заявив, что они самые лучшие, а победа в войне будет за Россией. Мать Королевой, уроженка Украины, проживающая 30 лет в США, после этих слов публично отреклась от зятя: она отписалась от него в соцсетях, что в ответ сделал и Глушко.

По информации росСМИ, в окружении певицы говорят, что она находится в нестабильном психическом состоянии.

Недавно на дне рождения российской актрисы Эвелины Бледанс в ресторане на Рублевке Королева была не в настроении — улыбалась через силу и отказывалась общаться с журналистами. Она даже не села за праздничный стол. А в разгар вечеринки вообще покинула заведение.

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