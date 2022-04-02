Умерла актриса Александра Яковлева

Актриса Александра Яковлева умерла на 65-ом году жизни. Об сообщает ТАСС сообщил со ссылкой на режиссёра Николая Лебедева. “Это, к несчастью, произошло”, — сказал режиссёр. Он добавил, что актриса уже давно тяжело болела. Впрочем, она это и не скрывала, но мужественно боролась с недугом.

Александра Яковлева родилась в Калининграде в 1957 году. Она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего активно снималась в кино. В числе фильмов с её участием: “Экипаж”, “Россия молодая”, “Чародеи”, “Начни сначала”, “Белое проклятье”, “Человек с бульвара Капуцинов”.

В 1993 году приняла решение завершить актёрскую карьеру и стала заниматься общественной деятельностью. Яковлева занимала должность председателя комитета по вопросам культуры и туризма Калининграда, а также заместителя мэра. В 1994 году она основала в Калининграде кинофестиваль “Янтарная пантера” и проводила его до 1997 года, пока не ушла с поста вице-мэра. Позже работала в аэропорту “Пулково”, “РЖД”, а также “Калининградской пригородной пассажирской компании”. В 2012 году стала председателем регионального отделения политической партии “Яблоко” в Калининградской области. В 2016 году была избрана в городской Совет депутатов Калининграда.

В этом же году в прокат вышел фильм “Экипаж” с Данилой Козловским, он повторял основной мотив фильма 1979 года, главную роль в котором исполнила Александра Яковлева. В новой версии она сыграла свою же героиню, но уже не стюардессу, а большую чиновницу в сфере авиации.

Трижды была замужем. Первый муж — актёр Валерий Кухарешин, второй — телеведущий и публицист Александр Невзоров, третий — эстонский спортсмен-парашютист Калью Аасмяэ.

В 2019 году Александра Яковлева сообщила о том, что два года назад у неё диагностировали онкологическое заболевание.

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