Анна Нетребко осудила войну России против Украины и отреклась от Путина. Она долго отказывалась от этого

bbcrussian.com

Vladimiras Putinas, Anna Netrebko Foto: Scanpix

Российская оперная певица Анна Нетребко осудила агрессию России против Украине. До сих пор она отказывалась это сделать.

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