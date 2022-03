Scorpions заменили в хите Wind of Change слова о Москве на текст об Украине

Популярная немецкая рок-группа Scorpions изменила текст своей песни Wind of Change, заменив слова о Москве на упоминание Украины.

Wind of Change ("Ветер перемен") — одна из популярнейших композиций коллектива. Она была посвящена перестройке и окончанию холодной войны.

Теперь вместо строчки о Москве I follow the Moskva down to Gorky Park звучит текст Now listen to my heart, it says Ukraine.

