"Русские против войны": Oxxxymiron дал второй благотворительный концерт — теперь в Лондоне

Delfi.ua

Российский рэпер Oxxxymiron продолжает собирать донаты для помощи украинским беженцам. На прошлом концерте, в Стаибуле, исполнителю удалось собрать 30 тысяч долларов. Вчера состоялся концерт в Лондоне — ещё более успешный.

Согласно информации с прямого эфира рэперу удалось собрать более 53 тысяч долларов. Зал O2 Shepherd’s Bush Empire забит полностью, передает корреспондент BBC. Абсолютное большинство людей в аудитории — русскоязычные. Толпа скандирует: “Нет войне!”. У многих — флаги Украины. “Русские против войны в огромном количестве. И не просто против войны, а против этой, сука, войны”, — сказал Оксимирон в начале вечера. А вот полная запись концерта. Осторожно: присутствует ненормативная лексика! Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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