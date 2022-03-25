Согласно информации с прямого эфира рэперу удалось собрать более 53 тысяч долларов.
Зал O2 Shepherd’s Bush Empire забит полностью, передает корреспондент BBC. Абсолютное большинство людей в аудитории — русскоязычные. Толпа скандирует: “Нет войне!”. У многих — флаги Украины.
“Русские против войны в огромном количестве. И не просто против войны, а против этой, сука, войны”, — сказал Оксимирон в начале вечера.
А вот полная запись концерта. Осторожно: присутствует ненормативная лексика!
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