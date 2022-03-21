ВИДЕО: Я боюсь возвращаться. Чулпан Хаматова подтвердила, что переехала в Латвию

Российская актриса Чулпан Хаматова с детьми сейчас находится в Латвии. В Риге она дала интервью Катерине Гордеевой, где рассказала о причинах отъезда из России и своем отношении к войне в Украине.

Хаматова считает, что президент Владимир Путин обманул свой народ: "Президент моей страны обещал мне и всему миру, что войны не будет".

"Я знаю, что я не предатель. Я очень люблю свою Родину, — ответила актриса на вопрос, понимает ли она последствия своего решения. - Я не смогу называть чужое горе, чужую боль, чужую трагедию, гуманитарную катастрофу чем-то от чего-то освобождающим. Я не смогу назвать войну какими-то другими словами. Я боюсь возвращаться".

Чтобы вернуться, говорит Хаматова, и не сесть в тюрьму, ей придется перестать говорить о том, что "это война и трагедия, не обращать внимания на то, что я вижу собственными глазами и получаю от своих украинских друзей информацию о том, что там происходит. Врать себе, врать всему миру, жить не по правде".

Она также рассказала, что после открытого письма Путину, которое Хаматова и ее коллеги написали 25 февраля, к ней обращались "неофициальные структуры" и дали понять, что возвращаться нежелательно.

Как она будет жить здесь, Хаматова пока не знает. Денег хватит на несколько месяцев. Предложения о работе есть, но пока очень неопределенные.

Напомним, об отъезде Хаматовой из России СМИ сообщили еще 8 марта, но тогда в театре "Современнике", где служит актриса, эту информацию опровергли.

У актрисы в Латвии есть дом в Аматциемсе, об этом она рассказывала еще в 2016 году.

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