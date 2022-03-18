"Никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию". Деятели культуры уезжают в знак протеста против войны с Украиной

Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова заявила, что переходит на работу в Национальный балет Нидерландов. Она не первая из деятелей культуры, которые покинули страну или уволились из-за несогласия с военными действиями, которые Россия ведет в Украине.

30-летняя прима Большого театра Ольга Смирнова, которая ранее осудила войну в Украине, начатую Россией, покинула страну и присоединилась к Национальному балету Нидерландов.

"Я никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию, я всегда гордилась талантливыми русскими людьми, нашими культурными и спортивными достижениями. Но сейчас я чувствую, что прочерчена черта, разделяющая до и после. Больно, что люди умирают, что люди теряют крышу над головой или вынуждены покидать свои дома", - заявила Ольга Смирнова.

В Национальном балете Нидерландов Би-би-си подтвердили, что Смирнова начинает сотрудничество с труппой немедленно.

Ольга Смирнова - не первая и не единственная из российских деятелей культуры, которые уехали из России, ушли со своих постов или столкнулись с цензурой после того, как заявили о своем протесте против войны в Украине.

Рэпер Face (Иван Дремин) на прошлой неделе написал в "Инстаграме", что из-за российского вторжения в Украину навсегда уехал из России и больше не приедет.

"Меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды", - написал музыкант.

Рэпер заявил, что больше не будет давать концерты в России. "Все концерты в России - отмена. За возвратом - к организаторам. Я устал бороться за каждое выступление, спасибо", - сказал Фейс.

Известный российский кинокритик Антон Долин сообщил о своем отъезде из страны еще 6 марта.

"Мы уехали. Причин несколько. Хотя в реальности только одна - преступная война в Украине, инициированная руководством РФ. Невозможно жить в стране, даже родной и любимой, где тебе затыкают рот. Особенно для человека, чей единственный инструмент - слово", - написал он в своем телеграм-канале.

Позже Долин сообщил, что больше не является главным редактором журнала "Искусство кино" и что он пока не будет принимать участия в показах "Кино-Арт".

O своем уходе с поста главного дирижера Большого театра и с поста музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы на прошлой неделе объявил Туган Сохиев.

В эмоциональном заявлении на своей странице в "Фейсбуке" Сохиев написал, что всегда будет выступать против конфликтов в любой форме, но сейчас его вынуждают сделать выбор, на который он не способен.

"За последние несколько дней я стал свидетелем того, что, как я думал, никогда не увижу в своей жизни. В Европе сегодня меня вынуждают сделать выбор и предпочесть одного члена моей музыкальной семьи другому. Меня вынуждают выбрать между двумя культурными традициями. Меня вынуждают предпочесть одного артиста другому. Меня вынуждают выбрать одного певца вместо другого. Скоро меня попросят выбрать между Чайковским, Стравинским, Шостаковичем и Бетховеном, Брамсом, Дебюсси", - написал Сохиев, заявление которого приводит журнал "Театр".

По его словам, это уже происходит в Польше, где якобы запрещена русская музыка.

При этом Сохиев не дал четко понять, поддерживает он или нет действия российских военных в Украине.

"Мы, музыканты, призваны через музыку Шостаковича напоминать об ужасах, постигших человечество во Второй мировой войне. Мы, музыканты, являемся послами мира. Вместо того, чтобы использовать нас и нашу музыку для объединения наций и людей, в Европе нас пытаются разделить и подвергают остракизму", - написал дирижер.

Режиссер Иван Вырыпаев опубликовал на своем официальном сайте письмо, обращенное к российским государственным театрам, где идут спектакли по его пьесам.

В письме было сказано, что полученные им проценты от продажи билетов он планирует переводить в фонды помощи Украине, но только на мирные цели.

"Поскольку власти России сейчас ведут чудовищную, преступную войну в Украине, то я решил, что все авторские отчисления от спектаклей, идущих на российских - подчеркиваю, только государственных, сценах, я буду передавать в фонды помощи жертвам войны в Украине. Разумеется только в мирные организации и ни в коем случае не в военные", - заявил он.

Как сообщает журнал "Театр", сейчас пьесы Вырыпаева начали убирать из репертуара российских театров.

13 марта с формулировкой "по техническим причинам" был отменен показ спектакля "Волнение" в БДТ имени Товстоногова - авторской постановки Вырыпаева с Алисой Фрейндлих в главной роли. Других дат в афише у "Волнения" нет.

В Театре Наций отменили показы самого "звездного" российского спектакля последних лет и лауреата "Золотой Маски-2020" - "Иранской конференции" в постановке Виктора Рыжакова (22, 29 марта и 16 апреля).

25 апреля на сцене московского Театра имени Пушкина не состоится показ "Солнечной линии" Виктора Рыжакова.

Режиссер Кантемир Балагов 6 марта также сообщил в своем "Инстаграме", что уехал из России.

"Мы покинули Россию. Нам очень жаль, и мы буквально опустошены. В один миг у нас забрали наше будущее. У нас забрали наши жизни. У нас забрали родителей и друзей. Но одного не смогли забрать - это кино. Наши сердца вместе с Украиной и жителями России, которые выступают против этого кошмара", - написал режиссер антивоенного фильма "Дылда".

Сейчас этот пост не открывается.

Одной из самых первых о своем уходе с поста в знак протеста против военной операции России в Украине заявила директор Театрально-культурного центра им. Мейерхольда Елена Ковальская.

В своем "Фейсбуке" еще 24 февраля, в день вторжения, она написала что уходит со своей должности, но доведет дела, которые были начаты, до конца, на общественных началах.

Сейчас этот пост также недоступен.

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