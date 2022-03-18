В Литве появится больше прозрачности в деле регулирования цен на услуги региональной системы утилизации отходов

В конце прошлого года парламент Литвы принял поправки к закону об утилизации отходов, поэтому в недалеком будущем цены на услугу утилизации отходов и их сжигание в регионах будет регулировать государство. Цель этих изменений - создание более действенной и прозрачной модели оплаты услуги по утилизации коммунальных отходов.

В нынешней системе видят недостатки

По действующим законам муниципалитеты обязаны обеспечить всеобщую услугу сбора и утилизации отходов, эта услуга должна быть качественной, доступной (по карману жителям), должна отвечать требованиям по охране окружающей среды, техническим требованиям и требованиям здравоохранения. Выполняя эти функции муниципалитеты готовят и утверждают планы по утилизации отходов, выбирают поставщиков услуги.

Услуга по утилизации отходов - единственная публичная услуга, цену на которую не регулирует государство. С целью обеспечения прозрачности расходов и во избежание избыточных инвестиций, в сфере утилизации коммунальных отходов вводят государственное регулирование цен.

"Цены регулирует либо рынок, либо регулятор. По мере развития региональных систем утилизации отходов и по мере ужесточения порядка в инфраструктуре региональных центров утилизации отходов значительно увеличились расходы, поэтому в муниципалитетах стало меньше доверия к региональным системам, а министерство получало жалобы и запросы по поводу размера платы за услугу. Мы видели желание муниципалитетов иметь арбитра, который контролировал бы цены, и ожидания общественного интереса, связанные с прозрачным и объективным подсчетом цен, поэтому было решено подготовить поправки к закону об утилизации отходов", – сказала вице-министр охраны окружающей среды Раминта Радавичене.

После того как парламент принял поправки к этому закону, Государственную службу регулирования энергетики обязали установить цены на предоставление услуги утилизации отходов в регионах и контролировать их применение. Однако, вице министр отметила, что ГСРЭ будет проверять и контролировать не взносы жителей, которые останутся в ведении муниципалитетов, а цены в регионе, т.е. те расходы, которые несут в ходе утилизации отходов региональные центры утилизации отходов.

Изменения ждут и в сфере стоимости сжигания отходов. В прошлом году была увеличена плата за свалки, поэтому в регионах послышались опасения, что это позволит искусственно поднять цены на сжигание мусора, а финансовое бремя перебросят на плечи потребителей. С целью обеспечения прозрачности и в ценовой политике сжигания отходов, ГСРЭ обязали утверждать не только региональные цены на утилизацию отходов, но и максимальную стоимость сжигания 1 тонны мусора. "Согласно закону, будет регулироваться максимальная стоимость 1 тонны мусора, который не может быть переработан. Это обеспечить здоровую конкуренцию, поскольку станции смогут заключать сделки по меньшей цене, но не смогут превышать установленную регулятором цену", – сказала Радавичене.

Немало дискуссий вызвало решение не включать ценовую политику регулирования регулирование сбора и вывоза отходов. По словам Радавичене, это решение было принято с учетом того, что во всей системе генерирует самую высокую составляющую цены. Кроме того, в части муниципалитетов услуги покупают на рынке путем проведения конкурсов, поэтому цены диктуют поставщики услуги. В сфере сбора и вывоза мусора также действует внутренняя сделка, ее заключение также регламентировано.

Будут побуждать осуществление экономики замкнутого цикла

В ходе регулирования цен ГСРЭ будет оценивать инвестиции, которые планируют региональные центры. Это, по словам Радавичене, даст дополнительные инструменты для обеспечения более действенного процесса регулирования предоставления коммунальных услуг. Путем регулирования ценовой политики и ее принципов постараются акцентировать виды деятельности, которые побуждают утилизировать отходы более приоритетным способом.

"Мы будем ориентироваться на использовании вторсырья, а в будущем не отказываемся от идеи включения платы за свалку в саму модель регулирования ценовой политики, поскольку плата за свалку должна напрямую зависеть от расходов на утилизацию, кроме того, она не должна быть ниже сжигания отходов, – сказала собеседница. – Если выбрасывать отходы в финансовом плане будет выгоднее, то он будет привлекательнее, а, значит - ничего не изменится. Поэтому с точки зрения ценовой политики самым дорогим должен быть вывоз мусора на свалку, потом идет сжигание, а потом переработка".

В модели регулирования ценовой политики будут введены некоторые коэффициенты, которые позволят оперативно реагировать на изменения рынка. Это позволит в будущем создать качественную систему утилизации отходов, поощрять развитие экономики замкнутого цикла и не ограничиваться дешевыми альтернативами и регрессивными способами утилизации. Законы для осуществления этого порядка должны быть подготовлены до ноября 2022 года, а до марта 2023 г. региональные центры по утилизации отходов и когенерационные станции должны подготовить первые проекты по ценам на утилизацию отходов в регионах и на услуги по сжиганию мусора.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!