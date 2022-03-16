Шеринг-экономика: изменение привычек жителей диктует производителям новые правила

Зачем покупать новую вещь, если можно купить подержанную в хорошем состоянии? А, может, самим стоит продать то, что залежалось дома и не будет использоваться? Такие вопросы ежедневно задает себе больше 1/4 жителей Европы, которые пользуются платформами купли-продажи или шеринга/обмена вещами.

Точно ли всегда надо покупать?

Сегодняшняя система производства, рекламы и ношения одежды обусловлена линейной экономикой, именно она относится к тем отраслям промышленности, которые больше всего загрязняют природу. Основные проблемы охраны природы в этой сфере – не только большой расход воды и ее загрязнение химией, но и большое потребление энергии. Чтобы сырье и продукция попали к производителям и потребителям, они проходят тысячи километров по суше, воздуху и воде. Каждый километр означает след в экологии – выбросы углекислого газа (CO2).

Те же принципы распространяются на все промышленные отрасли, поскольку выращивание и производство каждого продукта требует определенных ресурсов, неизбежно влияет на окружающую среду.

Когда видишь печальные прогнозы в области глобального потепления, возникает естественный вопрос – что могут изменить сами потребители? По сути - все, поскольку покупатели - сила, формирующая спрос на рынке. Растущее потребление наращивает объемы производства, поэтому если потребители потребляют ответственно, они диктуют производителям свои правила - какие продукты и в каком количестве нужны.

Шеринг-экономика – взаимная выгода

Сознательность жителей в сфере устойчивости постоянно растет, все больше людей понимает – необязательно иметь свою машину или покупать новую одежду. Куда рациональнее – делиться вещами, так зарабатывать или экономить. Доводилось ли вам хотя бы раз арендовать жилье для отдыха у других людей или покупать подержанную одежду, или брать в аренду автомобиль? Значит, вы были участником шеринг-экономики, или совместного потребления, способствовали ее расширению.

Специалисты прогнозируют, что в будущем эта экономика будет пользоваться большей популярностью, поэтому не удивляйтесь, если в ближайшем будущем наши привычки значительно изменятся – мы чаще будем не покупать вещи, а брать вещи, меняться ими с другими людьми.

Экономист Тадас Повилаускас заметил, что быстрое развитие технологий и улучшение цифровой грамотности людей - важный двигатель шеринг-экономики. По данным "Евробарометра", каждый второй житель ЕС слышал о платформах, на которых можно продать или поменять вещи, а каждый четвертый – пользовался ими. В Литве шеринг-экономика особенно популярна в сфере аренды недвижимости, автомобилей, кроме того, популярностью пользуется услуга подвоза и доставки еды на дом. В последнее время быстро растет популярность секонд-хендов и платформ, на которых можно продать или поменять одежду/обувь.

"Во все времена люди брали друг у друга вещи во временное пользование, дарили их, только раньше это сделать было сложнее. Необходимую вещь надо было долго искать через объявления в газетах, спрашивать у друзей, коллег, куда-то звонить, ездить и смотреть. Благодаря цифровым технологиям начали появляться специальные платформы, благодаря которым стало легче предлагать и получать разные вещи и услуги. Это способствовало быстрому росту шеринг-экономики", – заметил Повилаускас.

Толчком к развитию шеринг-экономики стала и пандемия, которая побудила к поиску альтернативных источников доходов, экономии на покупке подержанной, а не новой вещи, поиску необходимых услуг. Однако, как заметил экономист, нынешняя шеринг-экономика значительно отклонилась от первоначальной идеи. Целью было совместное использование разных вещей, которые, быть может, лежали без дела, а благодаря их продаже способствовали уменьшению объемов потребления, сейчас все превратилось в банальное "купи-продай". Хорошо это или плохо, однозначного ответа нет.

"Например, люди, предоставляющие услуги подвоза, становятся постоянными поставщиками таких услуг через платформы, работниками платформ, которые покупают машины, чтобы делать эту работу. Другой вариант – жители, покупающие жилье, чтобы потом сдавать его. В таком случае возникает вопрос, каким из своих неиспользуемых ресурсов они делятся?, – вопрошает собеседник. – С другой стороны, зеленый курс ЕС дал стимул к укреплению реальной шеринг-экономики, создавая новые возможности как для поставщиков, так и для потребителей. Поэтому, я думаю, что и в будущем идеология совместного потребления не исчезнет, будет укрепляться".

Нет помех для роста экономики

Принцип роста экономики обоснован производством и потреблением, поэтому если спрос снижается, снижается производство. Не мешает ли это росту экономики? По словам Повилаускаса, в этом есть доля истины, но не надо этого бояться – рынок достаточно гибкий, а действующие в стране платформы совместного потребления создают и пользу для государства.

"Если смотреть с точки зрения традиционной модели роста экономики, мы должны признать, что есть противоречие и для некоторых сфер бизнеса, например, для автомобильной промышленности это является некоторым вызовом. С другой стороны, если ресурсы не используют в одной сфере их используют в другой, более устойчивой и нужной. Важно заметить и то, что шеринг-платформы помогают создавать ВВП. Например, если житель покупает машину за границей, ВВП он не создает, это импортный товар. Но если он арендует его через систему каршеринга, он создает ВВП", – объяснил Повилаускас.

Специалист обратил внимание на то, что более быстрому росту шеринг-экономики мешает недостаточная финансовая и цифровая грамотность, поэтому пока не удалось использовать имеющийся потенциал.

"Молодым людям легко пользоваться такими платформами, но для людей старшего поколения это настоящий вызов, поэтому нужно направить силы на повышение цифровой грамотности этих людей. Конечно, это также вопрос менталитета, но чем больше людей будет видеть в этом смысл и будет уметь пользоваться этой моделью, тем быстрее мы сможем говорить о Литве, как об устойчивом и экономически крепком государстве", – не сомневается экономист.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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