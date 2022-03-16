Манипуляция: жители Одессы поддерживают вторжение России в Украину

В социальных сетях распространяется видео, которое якобы подтверждает, что жители Одессы организовали митинг в поддержку российского вторжения в Украину. Объясняем, что на самом деле видеосюжет не соответствует действительности, а жители Одессы - против военного вторжения России в Украину.

Тезисы видео:

В видео демонстрируются кадры митинга в Одессе. Автор сообщает, что жители города вышли на митинг против украинской власти, против власти нацистов.

Комментарий Delfi.ru:

Материал представляет собой фрагмент видеозаписи одного из пророссийских митингов в Одессе в 2014, а не в 2022 году. Напоминаем, что именно в 2014 году Россия аннексировала Крым при помощи сепаратистов, возглавляемых преимущественно российскими гражданами, инспирировала начало военных действии в Донбасской и Луганской областях Украины, что привело к появлению так называемых Донецкой и Луганской Народных республик (до сих пор непризнанных практически никем, кроме России и нескольких стран-российских сателлитов на международной арене - ред.).

В 2020 году в ежегодном отчете Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН о Глобальных тенденциях, посвященном Всемирному дню беженцев, появилась информация о том, что, по состоянию на 13 апреля 2020 года, количество внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма составляет 1,44 миллиона человек. То есть “благодаря” действиям Российской Федерации и сепаратистов из ДНР и ЛНР весной 2020 года из мест обитания бежало 1,44 миллиона человек.

Население Одессы не поддерживает военных действий Российской Федерации против Украины, об этом можно узнать здесь и здесь.

Также нет доказательств того, что русскоговорящие или этнически русские жители востока Украины подвергались преследованиям со стороны украинских властей, не говоря уже о геноциде. Это подтверждают отчеты, опубликованные Советом Европы, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и ОБСЕ. Миф о том, что в Украине у власти находятся нацисты либо фашисты, не соответствует действительности и является очередной выдумкой. В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Тем, кто использует, изготовляет, распространяет такую символику грозит административная и уголовная ответственность (максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы).

Подробно о мифах об Украине, которые создали российские СМИ, можно прочитать здесь. Поводы, при помощи которых Российская Федерация оправдывает свое нынешнее вторжение в Украину и военные действия, также являются выдумкой, как и слухи о геноциде русскоговорящего населения. Об этом можно узнать, например, здесь и здесь.

Вердикт:

Отсутствует необходимый для понимания видео контекст. Таким образом создается обманчивое впечатление, что жители Одессы поддерживают военные действия российских войск в Украине.

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