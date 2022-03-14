Бенедикт Камбербэтч хочет принять украинских беженцев в своем доме

Британский актер Бенедикт Камбербэтч заявил, что собирается принять участие в правительственной программе предоставления жилья украинским беженцам, пишет Reuters.

Программа "Дома для Украины" позволит представителям общественности, благотворительных организаций и бизнеса предлагать жилье беженцам, прибывающим в Великобританию, даже если у них нет семейных связей.

"Это действительно шокирующее время — быть европейцем в двух с половиной часах полета от Украины, и все это сейчас нависло над нами, — сказал Камбербэтч Sky News на красной дорожке церемонии вручения премии Bafta. - Нам нужно делать пожертвования, оказывать давление на наших политиков, чтобы они продолжали создавать здесь своего рода убежище для беженцев, для людей, которые страдают. Каждый должен делать все, что в его силах… было рекордное количество людей, добровольно забравших людей к себе домой, и я надеюсь сам стать частью этого".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!