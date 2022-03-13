ВИДЕО | Лолита смогла вывезти из Киева маму и дочь

Певица Лолита поделилась с поклонниками радостной новостью. Она наконец-то воссоединилась со своими родными, которые в последние дни находились в Киеве. На фоне происходящих на Украине событий звезда волновалась за свою дочь Еву и пожилую маму Аллу Дмитриевну, которая совсем недавно перенесла микроинсульт, — пишет 5-tv.

Благодаря помощи неравнодушных людей близкие исполнительницы вернулись в Россию и теперь находятся рядом с Лолитой. На своей странице в Instagram звезда эстрады опубликовала трогательное совместное видео с родными, в котором высказала слова благодарности от всего сердца.

“От всей моей семьи привет! И спасибо очень хорошим людям, которые сделали все возможное, чтобы мы тут были вместе — моя мамочка и моя дочечка. Всех вас любим! Много хороших людей помогало. Я искренне благодарна”, — эмоционально высказалась Лолита, целуя и обнимая любимых маму и дочь.

В комментариях порадовались за певицу и пожелали ей и родным здоровья и всего самого доброго. “Слава богу”, — откликнулся звездный адвокат Сергей Жорин.

Под постом артистки оставили слова поддержки также Лера Кудрявцева, Анита Цой, Екатерина Варнава, Стас Пьеха и другие знаменитости. “Семья вместе! Вот оно счастье!”, “Здорово, счастья вам всем”, — написали поклонники артистки.

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