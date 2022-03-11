СМИ сообщили об отъезде Ивана Урганта в Израиль, а шоумен сказал, что ухал в отпуск

bbcrussian.com

На его телефоне действительно автоответчик израильского сотового оператора. Позже шоумен написал 11 марта в своём Instagram, что уехал в Израиль провести отпуск.

"Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь", — заверил подписчиков актёр. Возможность комментирования публикации ограничена.

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