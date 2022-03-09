Дезинформация: в Украине одобряют фашизм

В социальных сетях распространяется видео, в котором демонстрируется свастика в одном из торговых центров Киева. Видео якобы доказывает, что в Украине прославляется фашизм. Мы проверили видео и выяснили, что за появлением свастики стоят компьютерные хакеры, а в Украине за использование нацистских символов грозит уголовная ответственность. Наш вердикт – дезинформация. Также отсутствует необходимый для понимания видео контекст.

Тезисы видео:

В Украине прославляется фашизм, а потому война, которую развязала Российская Федерация против этой страны, оправданна.

Комментарий Delfi.ru:

Видео было снято в 2019 году в Киеве, в торговом центре “Gorodok Gallery” возле метро Почайна. Автором является Кристина Самхарадзе. Видео неоднократно использовалось для того, чтобы попытаться доказать, что в Украине доминирует позитивное отношение к Третьему Рейху и преступлениям фашистов и нацистов. В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Тем, кто использует, изготавливает, распространяет такую символику грозит административная и уголовная ответственность (максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы).

Изображение свастики на LED-лестнице появилось в результате хакерской атаки. Обычно на LED-лестнице в торговом центре демонстрируется реклама. Администрация торгового центра “Gorodok Gallery” о хакерской атаке сообщила на своей странице в Facebook. Цитируем:

Уважаемые посетители ТЦ Галерея Городок! Приносим извинения за ситуацию, которая произошла в эти выходные со светодиодной лестницей в нашем торговом центре. Наша компьютерная система была взломана. К сожалению, от действий нападавших страдаем не мы первыми. Руководство и персонал не имеют никакого отношения к информации, размещенной на светодиодной лестнице, и никак не поддерживают такие действия. Сейчас мы активно ищем лиц, причастных к этой атаке. Надеемся на понимание и благодарны всем, кто не остался равнодушным! Еще раз приносим свои извинения и предостерегаем другие госучреждения от возможности повторения подобной ситуации.

Более того, вскоре после этого Служба безопасности Украины зарегистрировала инцидент и начала расследование. Цитируем:

По инициативе Службы безопасности Украины совместно с Киевской местной прокуратурой №5 19.02.2019 зарегистрировано и начато расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст. 436-1 УК Украины («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов») по факту размещения в одном из торгово-развлекательных центров Киева нацистской символики. Служба безопасности Украины и дальше будет жестко реагировать на подобные проявления и сделает все необходимое, чтобы организаторы и исполнители этой провокации понесли установленное законом наказание.

Украинским правоохранителям удалось выяснить, кто взломал компьютерную сеть торгового центра и разместил видео со свастикой. Цитируем пресс-релиз прокуратуры Киева:

Киевской местной прокуратурой №5 совместно с Департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности Украины разоблачен молодой человек, который распространял символику национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима в одном из торговых центров на столичной Оболони. Инцидент произошел 16 февраля 2019 в торговом центре, расположенном на проспекте С. Бандеры. 17-летний парень, находясь в помещении центра, с помощью программного обеспечения Team Viewer совершил со своего мобильного телефона доступ к системе компьютера, с которого осуществлялась трансляция рекламы на LED. Пароль к системе отображен на мониторе в результате сбоя в работе компьютера. Молодой человек воспользовался этой технической неисправностью и загрузил в систему фото с изображением нацистской свастики. Указанное изображение в течение определенного времени демонстрировалось посетителям через монитор, расположенный на первом этаже центра, пока работники охраны не отключили питание системы компьютера. По результатам расследования несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 УК, то есть распространении, а также в публичном использовании символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Вердикт:

Видео никоим образом не может являться свидетельством позитивного отношения украинцев к фашизму. Более того, в Украине не было и не может быть позитивного отношения к фашизму и нацизму по причине того, что в результате Второй мировой войны страна потеряла порядка 14 миллионов граждан. Также в Украине действует закон, который запрещает «Изготовку, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». Наш вердикт – отсутствует необходимый для понимания видео контекст, материал используется для распространения дезинформации.

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