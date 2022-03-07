"Меня здесь нет". Поэтесса Вера Полозкова покинула Россию. Из страны также уехали режиссер Кантемир Балагов и кинокритик Антон Долин

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“Мы улетели. [..] Это была очень горькая неделя. Я путешествую всю жизнь, а живу там, где звучит мой язык. Это очень больно – в свой день рождения собирать детей и прощаться с друзьями, потому что выбора не оставили”, – пишет Пишет Полозкова в instagram истории.