Манипуляция: Украина занималась уничтожением жителей Донбасса

В одной из русскоязычных групп Литвы появился пост, автор которого при помощи вырванных из контекста фактов пытается доказать, что украинские военнослужащие занимались убийством гражданского населения Донбасса. Мы выяснили, что эта информация является манипуляцией и попыткой повлиять на общественное мнение жителей Литвы.

Тезисы поста:

Силовики Украины за 8 лет противостояния с ДНР и ЛНР убили 152 ребенка, 2,5 тысячи гражданских лиц. Когда вчера Евроньюс сообщили о гибели 40 силовиков Украины, чуть не расплакался.

Комментарий Delfi.ru:

Автор поста при помощи подмены понятий и фактов, манипулируя эмоциями, пытается оказать влияние на общественное мнение.

Так называемые Донецкая и Луганская Народные республики появились в результате действий, за которыми стояла Российская Федерация. Прочитать об этом можно здесь и здесь. Опросы общественного мнения указывают, что до сих пор большинство жителей украинского региона Донбасса по обе стороны линии соприкосновения считает его районы частью Украины, даже те, которые находятся под контролем пророссийских сепаратистов.

В 2020 году в ежегодном отчете Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН о Глобальных тенденциях, посвященном Всемирному дню беженцев, появилась информация о том, что, по состоянию на 13 апреля 2020 года, количество внутри перемещенных лиц из Донбасса и Крыма составляет 1,44 миллиона человек. То есть “благодаря” действиям Российской Федерации и сепаратистов из ДНР и ЛНР весной 2020 года из мест обитания бежало 1,44 миллиона человек.

В результате нынешнего военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев ожидает, что границы соседних с Украиной стран пересекут до 4 миллионов человек. Польша сообщает, что в текущий момент, на ее территории находится 139 тыс. беженцев из Украины, общее количество беженцев - более 500 тысяч человек (об этом сообщил глава ООН по делам беженцев Филиппо Гранди – ред.). Количество гражданского населения, которое погибло в результате российского вторжения, увеличивается – по данным ООН, за прошедшие пять дней убиты по меньшей мере 102 мирных жителя, в том числе 7 детей.

Подробно узнать о том, каким образом власти Российской Федерации манипулируют и подменяют информацию о том, что вторжение в Украину необходимо для “защиты” Донбасса, можно прочитать здесь. Также имеется ряд свидетельств, что доказательства, которыми Российская Федерация воспользовалась для оправдания агрессии против Украины, являются заранее запланированной провокацией со стороны РФ.

Ориентировочные потери России на утро 1 марта: около 198 танков, 846 бронемашин, 29 самолетов, 29 вертолетов, 77 пушек, 60 цистерн, 24 РСЗО, 7 средств ПВО, около 5710 личного состава военных, пленных – 200 (данные Генерального штаба ВСУ).

Вердикт: Манипуляция. Полностью отсутствует информация, необходимая для того, чтобы понять, - происходящее в Украине является результатом агрессии Российской Федерации против жителей этой страны. Появление ДНР и ЛНР также было инспирировано Российской Федерацией, и поэтому вина за происходящее ложится на российских политиков. Количество жертв как среди гражданских, так и среди военных, количество беженцев во время нынешней агрессии России против Украины уже намного больше, чем за все 8 лет на Донбассе, Чеченской войны.

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