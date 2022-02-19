"Холостяк", строитель в Лондоне, психолог: что стало со звездами "Интернов"

Gazeta.ru

Foto: Itar-Tass / Scanpix

С 2010 по 2016 год на ТНТ выходил сериал-ситком "Интерны", посвященный работе выпускников медицинских вузов. Что стало актерами, исполнявшими в "Интернах" главные роли?