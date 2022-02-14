"Лишив меня всего, он сам все потерял" Как самые известные звездные пары делят свои богатства при разводе?

Lenta.ru

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Даже самые крепкие союзы знаменитостей часто распадаются, выливаясь в громкие разводы и многолетние судебные тяжбы. Пристальное внимание общественности привлекают не только подробности раздела имущества состоятельных экс-супругов, но и всплывающие скандалы из их некогда счастливой совместной жизни.