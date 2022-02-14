"Лента.ру" рассказывает о странных событиях, которые приводят к разладу в отношениях именитых пар, а также колоссальных суммах, полученных бывшими партнерами при расставании.


Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!