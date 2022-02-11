Анастасию Заворотнюк парализовало после удаления части мозга

50-летняя заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк, которая уже три года ведет борьбу с глиобластомой, оказалась частично парализована, после того, как врачи удалили ей часть мозга, сообщает сайт KP.RU.

Соседка звездной семьи в коттеджном поселке Крекшино, рассказала, что видела, как сиделка вывозила актрису на каталке, видимо, чтобы отвезти ее в клинику. По словам женщины, она с трудом узнала Анастасию, потому что она сильно поправилась. "Но глаза ее остались те же - она посмотрела осмысленно, хотя страдальчески", - добавила собеседница журналистов.

Знакомый семьи Анатолий Демидов в свою очередь рассказал, что если раньше Анастасия сидела в коляске, то теперь находится в горизонтальном положении. "У нее частично парализована правая часть тела, она не может двигаться без посторонней помощи и шевелить рукой", - рассказал он, добавив, что у актрисы также наблюдаются проблемы со зрением и с произношением. Также иногда она теряет концентрацию и выглядит безучастной к происходящему вокруг. Демидов также объяснил полноту актрисы действием препаратов, которые она вынуждена принимать.

"Врачи сказали, что болезнь неизлечима. Вопрос стоит только о продлении жизни", - также отметил друг семьи.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!