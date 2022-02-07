Четыре шага к столовой вашей мечты

С приходом в нашу жизнь удаленной работы изменились и наши привычки в питании, а это повлекло за собой новые требования к месту, в котором мы обычно едим. Возможно, теперь ваша уютная кухня или столовая днем превращается в домашний офис, где вы учитесь или работаете, а обеденный стол временно заняли документы, книги и ноутбук. Если вам кажется, что из кухни начинает пропадать уют, обедать или ужинать в ней уже не так приятно, комната слишком маленькая, чтобы обставить ее по своему вкусу — значит, пришло время для обновления! Читайте и вдохновляйтесь идеями и рекомендациями JYSK. Приятного аппетита!

КАКУЮ ФОРМУ ОБЕДЕННОГО СТОЛА ВЫБРАТЬ?

Для небольшой кухни или столовой рекомендуем выбирать круглый стол. Плавные линии визуально увеличивают пространство, а в данном случае – не только визуально. Стол такой формы, установленный даже в не очень просторной комнате, оставляет более широкие проходы, чем прямоугольный тех же размеров. Настоящая находка в плане экономии свободного пространства — откидной стол с креплением к стене. В собранном виде представляет собой планку небольшой толщины, которая располагается около стены, почти сливаясь с ней. А вот в разложенном состоянии вполне заменяет полноценный стол. Еще одно отличное решение для экономии места — барная мебель: использовав вертикальное пространство, вы полноценно обустроите зону приема пищи, минимально заняв площадь кухни. Для приема гостей и ужинов большой семьей отлично подойдет раскладной обеденный стол. Ежедневно его можно использовать в стандартном маленьком размере, а по праздникам или когда вся семья в сборе использовать выдвижную или приставную дополнительную часть стола.

Foto: Organizatorių nuotr.

Обеденный стол классической прямоугольной формы с максимально узкими ножками не будет заполнять собой все свободное пространство, при этом за его столешницей останется достаточно места. Если вы являетесь владельцем большой и просторной кухни, не бойтесь выбрать для нее более массивную мебель, например, из натурального дерева. Оно создаст в помещении более живую атмосферу, а если вы добавите к столу стулья из кожи или кожзаменителя, то создадите действительно элегантный интерьер в столовой. За большим крепким столом будет удобно выполнять сидячую работу с документами, заниматься рукоделием или играть в настольные игры.

Foto: Organizatorių nuotr.

ПРАКТИЧНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ СТУЛЬЕВ

Выбору обеденных стульев нужно уделить не меньше внимания, чем столу. Если вы собираетесь пользоваться ими только во время еды, то выберите легкие пластиковые или обтянутые тканью стулья, дизайн которых максимально соответствует уже имеющейся обстановке в комнате. Если у вас есть дети, выбирайте стулья из пластмассы или натурального дерева — за ними проще всего ухаживать и легко почистить после детских шалостей.

Foto: Organizatorių nuotr.

Тем, кто регулярно работает прямо на кухне и много времени проводит сидя за столом, стоит подумать о мягких обеденных стульях. Бархат, темная обивка и элегантные тонкие ножки подойдут поклонникам минимализма. Светлые, обтянутые тканью мягкие стулья создадут в помещении более нежное настроение, и лучше всего смотрятся в столовых среднего размера. Даже жесткие пластиковые стулья можно сделать более удобными. Добавьте к ним мягкие подкладки или яркие декоративные подушки в основных цветах интерьера.

СТИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ НА КУХНЕ

Буфет в интерьере кухни — отличное дополнение к стандартному набору мебели. Если его правильно подобрать, он станет изюминкой вашего дома. В буфетах с закрытыми полками и дверцами удобно хранить салфетки, полотенца, наборы посуды и столовые приборы. Подбирайте дизайн буфета, подходящий к обеденному столу, чтобы оба предмета мебели «соединяли» все помещение. Буфет или сервант из натурального дерева сделает помещение визуально просторнее, при этом сохранит настроение скандинавского минимализма.

Foto: Organizatorių nuotr.

Открытый шкаф с полками и стеклянными дверками может выполнять функцию разделителя комнаты и быть своеобразной перегородкой между зонами кухня-столовая. Витрина на высоких ножках визуально сделает выше и само помещение, и к тому же облегчит уборку — откроет доступ к пространству под мебелью и за ней. Не забудьте дополнить полки витрины каким-нибудь ярким декоративным акцентом, например, комнатным растением или разноцветными коробками для хранения.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПЕРЕМЕН В ИНТЕРЬЕРЕ

С помощью декора и аксессуаров можно задать в кухне или столовой совершенно новое настроение. Начните с текстиля, например ковра, подкладок для стульев или декоративных подушек. Выберите их в единой цветовой гамме, чтобы создать интерьер в сдержанном стиле. Если вы хотите просто оживить комнату, то попробуйте сочетать в декоре разные цвета и текстуры.

Foto: Organizatorių nuotr.

Освещение, рамки для фотографий и картины создадут вдохновляющую атмосферу в любом помещении, в том числе в кухне или столовой. Возьмите несколько подвесных ламп, расположите их на разной высоте и создайте ощущение многомерного пространства и оригинальный облик для столовой зоны. Изысканно будут выглядеть небольшие стеклянные емкости, подсвечники и композиции из искусственных или свежих цветов на обеденном столе.

Как видите, привнести в обстановку на кухне или в столовой нечто новое и сделать каждый прием пищи особенным, не так уж и сложно. Продолжайте черпать вдохновение для обустройства на JYSK.lt и пусть ваш дом будет местом, куда всегда радостно возвращаться!

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!