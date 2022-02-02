Елену Проклову после перенесенного инсульта выписали из больницы, восстановление будет долгим

Елену Проклову выписали из больницы, куда она попала в начале января после инсульта. Около трех недель 68-летняя актриса провела в одной из столичных клиник. Сейчас Проклова находится дома и даже готова вновь выйти на сцену. Однако до полного выздоровления ей пока далеко, — сочувствует “КП”.

“Я сегодня приехала домой. У меня, слава богу, улучшение, динамика хорошая. Я думаю, что все будет нормально. Период полного восстановления долгий, а я хочу добиться полного восстановления, поэтому буду над этим работать. Все прекрасно”, — рассказала артистка в беседе с ТАСС.

По словам звезды, врачи уже разрешили ей выходить на сцену в зависимости от самочувствия. “Какие-то легкие спектакли я уже могу играть сейчас, с тем, что посложнее, пока повременю”, — говорит актриса.

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Елена Проклова была госпитализирована 10 января. Актриса почувствовала себя плохо в новогодние праздники, когда отправилась на гастроли в Санкт-Петербург. Тем не менее, она не стала отменять спектакль и 2 января вышла на сцену, несмотря на неважное самочувствие.

Но и вернувшись домой, артистка не спешила обращаться за врачебной помощью. Она дождалась наступления будних дней, когда ее знакомые врачи вышли после праздников на работу, и только тогда показалась специалистам. Елена жаловалась на высокое давление и сильное головокружение. Медики сделали МРТ, диагностировали у Прокловой инсульт и настояли на немедленной госпитализации. Актриса угодила в реанимацию, где провела несколько дней. Врачи оценивали ее состояние как средней тяжести. Позднее Проклова рассказала, что заболевание не повредило физические и умственные функции организма, пострадал лишь вестибулярный аппарат.

Муж актрисы Андрей Тришин (супруги развелись, но продолжают жить вместе) рассказал, что Елена всю жизнь страдала от повышенного давления, но никогда систематически не лечилась. За пару месяцев до инсульта она согласилась пройти обследование. Врачи сделали ей все анализы, за исключением МРТ. Актрисе выписали какие-то препараты, которые на начала принимать. Но, судя по всему, лечение не помогло.

“У нее повышенное давление давно. Утром она обязательно с тонометром на руке. Иногда давление подскакивает под 200. Я ей много раз говорил: Лена, что ты творишь? Сосуд лопнет, и тебе кирдык. Хватит заниматься самолечением. Она то какие-то травки пьет, то чаи лечебные. Для неё любая таблетка — это враг номер один”, — рассказывал Андрей Тришин.

Актриса всегда вела здоровый образ жизни, не курила, не злоупотребляла алкоголем и тщательно следила за питанием. По словам Тришина, в новогоднюю ночь Проклова практически не пила алкоголь, не объедалась и очень рано ушла спать, так как на следующий день должна была отправиться на гастроли в Санкт-Петербург. Что могло спровоцировать инсульт, совершенно непонятно.

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