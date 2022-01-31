Первым требование удалить свою музыку из библиотеки Spotify выдвинул певец Нил Янг - один из самых известных рок-музыкантов своего поколения, автор множества успешных сольных альбомов и записанных с "супергруппой" CSNY (Crosby, Stills, Nash & Young).
По словам Янга, Spotify и подкаст Рогана (самый популярный среди пользователей этой платформы) "занимаются распространением дезинформации о вакцинах, что потенциально может привести к смерти тех, кто верит в [эту] дезинформацию". "У них может быть или Роган, или Янг. Но не оба", - заявил музыкант в середине недели.
Вскоре после этого Spotify заявила, что сожалеет о решении Янга, и начала убирать его музыку из каталога. Ответ платформы на ультиматум Янга был таким: "Мы хотим, чтобы пользователям Spotify была доступна вся музыка и аудио-контент мира. В связи с этим на нас лежит огромная ответственность за поддержание баланса между безопасностью слушателей и свободой создателей". "Мы уточнили нашу политику в области создания контента и с начала пандемии удалили более 20 тыс. эпизодов подкастов, связанных с ковидом", - отметили при этом в Spotify.
В ответ Янг поблагодарил свой музыкальный лейбл Reprise Records за поддержку, заявив, что компания "потеряет доходы от 60% стриминга моей музыки по всему миру во имя правды".
Друзья, пережившие полиомиелит
В пятницу к требованию Янга присоединилась его давняя знакомая и коллега - певица Джони Митчелл. "Безответственные люди распространяют ложь, ценой которой становятся человеческие жизни, - написала она на своем официальном сайте. - По этому вопросу я солидарна с Нилом Янгом и международным научным и медицинским сообществом".
Янг и Митчелл дружат многие годы - и они оба в юности перенесли полиомиелит, заразившись им в начале 1950-х, незадолго до того, как в мире распространилась вакцина от этого заболевания.
По некоторым данным, в 2020 году Spotify заплатила за права на подкаст Джо Рогана 100 млн долларов. Сейчас он занимает первое место по популярности на платформе: его скачивают почти 200 млн раз в месяц.
Джо Роган - популярный спортивный комментатор, телеведущий и комик - подвергается критике за дезинформацию о ковиде в своих подкастах уже не в первый раз.
В начале января группа врачей, ученых и сотрудников систем здравоохранения написала открытое письмо Spotify, в котором обратила внимание на измышления о коронавирусе в одном из эпизодов подкаста. В частности, они пишут об интервью Рогана с вирусологом Робертом Малоном, который принимал участие в разработке технологии производства вакцин mRNA, содержащих в себе фрагмент генетического кода вируса.
Теории заговора
Сейчас Малон резко критикует вакцины, но эксперты неоднократно опровергали его безосновательные утверждения о том, что вакцинация якобы представляет больший риск для тех, кто переболел ковидом. Малон также утверждает, что мировые лидеры прим помощи гипноза убедили людей поддерживать вакцинацию, и проводит параллели между пандемией и приходом нацистов к власти в Германии в 1930-е годы.
"Твиттер" удалил аккаунт Малона, обвинив его в распространении дезинформации.
Сам Роган утверждает, что "не является антиваксером". "Я считаю, что [вакцины] безопасны и призываю многих делать прививки", - сказал Роган перед записью интервью с Малоном. При этом он не стал дезавуировать свое предыдущее высказывание о том, что молодым людям вакцина якобы не нужна.
Рогана также критиковали за то, что он говорил о преимуществах ивермектина - средства от паразитов - при лечении коронавируса. Подобные утверждения неоднократно опровергались авторитетными учеными и медиками.
После того как сначала Янг, а потом и Митчелл, выступили против Spotify, в социальных сетях начали набирать популярность такие хэштэги, как #DeleteSpotify ("удали Spotify"), #ByeSpotify ("Пока, Spotify") и #I Stand With Neil Young ("Я поддерживаю Нила Янга").
I have cancelled my Spotify account. I encourage you to do the same. #BoycottSpotify pic.twitter.com/CzPZMrSP6d— Claire Connelly (@_ClaireConnelly) January 29, 2022
Услугами стриминговой платформы Spotify пользуются более 300 млн человек по всему миру, в том числе более 170 млн человек с платными аккаунтами.
В прошлом компании уже приходилось защищать подкаст Рогана, когда в 2020 году он проинтервьюировал известного сторонника теорий заговора Алекса Джонса. "Мы хотим, чтобы создатели контента занимались творчеством, - говорил тогда глава Spotify Даниэл Эк. - У них это получается лучше всего. Мы не хотели бы влиять на то, что они должны говорить".
Скудные доходы
Примеру Янга и Митчелл пока не последовал никто другой из известных музыкантов. Одно из объяснений этому дал гитарист канадской рок-группы Pup Стив Сладковский. "Круто, что Нил может убрать свою музыку [из Spotify], но надо понимать, что большинство из нас просто не может себе этого позволить, потому что (крайне скудные) авторские выплаты - это один из немногих способов хоть как-то обеспечить себе подобие достойной жизни", - написал он в "Твиттере".
В 2015 году Нил Янг уже удалял свою музыку из Spotify, с конкурирующей платформы Apple Music и с других сайтов, заявив, что качество аудио на них не отвечает его требованиям.
Между тем, кампания против Spotify привела к достаточно неожиданным результатам. Британский музыкант Джеймс Блант пригрозил, что если платформа немедленно не избавится от подкаста Рогана, он… опубликует свои новые произведения.
If @spotify doesn’t immediately remove @joerogan, I will release new music onto the platform. #youwerebeautiful— James Blunt (@JamesBlunt) January 29, 2022
Как отмечает Guardian, в ответ на вопрос одного из пользователей, что бы это значило, другой объяснил: "Он именно это и имеет в виду. В "Твиттере" часто шутят, что когда он выпускает новую музыку, это имеет негативные последствия для мира".
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