В Литве внедряют датскую систему обозначения отходов: сортировать сможет и ребенок

В Литве внедряют систему обозначения отходов, которую уже активно используют в Дании и Швеции, ей активно интересуется Еврокомиссия. Основной принцип новой системы – тот же символ (пиктограмму) используют и на упаковке и на контейнере, в который ее надо выбрасывать.

Министерство охраны окружающей среды Литвы призывает региональные центры утилизации отходов, муниципалитеты, а также производителей и импортеров принять участие в этой межрегиональной и межгосударственной инициативе.

Для Литвы утвердили 32 пиктограммы и создан сайт для ознакомления с датской системой сортировки отходов www.atliekuzenklinimas.lt. С этого сайта можно бесплатно прислать пиктограммы и инструкции по использованию системы, предназначенные для жителей Литвы, компаний, работающих в секторе утилизации отходов, госучреждений и бизнеса.

"Идея единого обозначения отходов одного вида оценивается положительно. Благодаря этому удастся сделать так, что в разных городах и регионах и даже странах жители будут видеть одни и те же пиктограммы, поэтому сортировать мусор будет легче, увеличится вероятность того, что жители начнут сортировать отходы. Поэтому очень важно включить в систему все или хотя бы большую часть районов", – сказала представитель министерства Сауле Девейките.

По словам главы ПУ Mes Darom Томы Буйвидайте (компания занимается осуществлением проекта), датская система обозначения отходов действует, основываясь на принципе добровольного вовлечения, поэтому очень важную роль играет доступность информации и сознательное действие.

В системе пиктограмм для Литвы есть 12 категорий: Зеленые отходы, Пищевые отходы, Повторное использование, Текстиль, Бумага и картон, Стекло, Металл, Строительный мусор, Опасные отходы, Электроника, Пластик и Комбинированные упаковки.

Датская система сортировки привлекательна в силу своей простоты. Каждая пиктограмма состоит из 3 элементов: цвета, символа и слова. Жителю, который увидит такую пиктограмму, достаточно бросить пакет в контейнер с таким же символом.

В случае необходимости количество символов может быть увеличено, в базовом варианте существует 90 пиктограмм.

Цель датской системы – глобальность и ориентир на устойчивую экономику замкнутого цикла. Однако вызов, перед которым стоит Литва – преодоление местных границ, например, упразднение разных правил и их унификация для всех регионов.

Площадки для крупногабаритного мусора, которые можно найти в Вильнюсском регионе - их 18, будут первыми пользователями этой системы – пиктограммы уже производят и в ближайшее время их закрепят на контейнерах.

Офис совета министров Северных стран в Литве, который является инициатором и куратором проекта, обращает внимание как на глобальные цели системы обозначения отходов, так и на необходимость сотрудничества государственного и частного секторов. Система на 100% будет действовать только тогда, когда производители и продавцы начнут использовать эти пиктограммы на упаковках.

В Дании уже в 2020 году эта система была внедрена в 91 муниципалитете из 98, поэтому ее объявили национальной. Возможность использования этой системы исследуют не только европейские страны, но и Бразилия, Китай.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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