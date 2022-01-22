Чешская певица специально заболела ковидом и умерла

В Чехии скончалась вокалистка фолк-группы Asonance Гана Горка, которая заразилась коронавирусом специально, чтобы после болезни получить возможность посещать общественные заведения. Смерть 57-летней певицы подтвердил Би-би-си ее сын, передает mail.ru

Горка писала в соцсетях, что поправляется после положительного теста на коронавирус, но умерла через два дня после этой записи.

Сын артистки Ян Рек рассказал, что Горка специально заразилась коронавирусом, когда инфекция была обнаружена у него и его отца. Мужчины были полностью вакцинированы, но все равно подхватили вирус в конце декабря. Вместо того чтобы изолироваться, Горка оставалась с ними рядом. При этом певица прививок не делала.

"Она должна была изолироваться на неделю после нашего положительного диагноза, но она от нас не отходила", - сказал сын певицы.

Поправившись, исполнительница планировала получить ковид-пропуск, необходимый в Чехии для входа в некоторые заведения, в том числе в кинотеатры, бары и кафе. За два дня до смерти Горка написала, что поправляется. “Теперь можно будет пойти в театр, в сауну и на концерт”, — добавила она.

Утром в воскресенье, в день своей смерти, певица сказала близким, что чувствует себя лучше и оделась для прогулки. Но внезапно у нее заболела спина, и она прилегла в спальне. “Через десять минут все было кончено. Она задохнулась”, — рассказывает ее сын.

“Не верила в конспирологию”

Гана Горка была вокалисткой фолк-группы Asonance, одной из старейших в Чехии. Она хотела заразиться вирусом, чтобы после выздоровления ее перемещения ничто не ограничивало, рассказал ее сын.

Ян Рек подчеркивает, что хотя его мать и не была вакцинирована, она не придерживалась никаких конспирологических теорий о возникновении вируса или о вакцинах. “Она просто предпочитала заражение вакцинации. Ни о каких микрочипах или чем-то подобном она не говорила”, — рассказывает сын певицы.

Пытаться убедить ее сделать прививку было бесполезно, поскольку на подобные разговоры она реагировала очень эмоционально, добавил он.

Сын артистки надеется, что ее история убедит больше людей сделать прививки. “Если перед глазами есть примеры из реальной жизни, это убедительнее, чем графики и цифры. Цифрам трудно сочувствовать”, — говорит он.

Число новых случаев коронавируса в Чехии в среду, 19 января, достигло нового пика — 28 тыс. 469 за последние сутки. Население страны составляет 10,7 млн человек.

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