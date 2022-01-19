На Волочкову после дебоша в самолете составили два протокола

На экс-балерину и актрису Анастасию Волочкову после скандала на борту самолета составили два протокола, ей грозит до 15 суток ареста, пишет телеграм-канал Mash.

Протоколы составили по административным статьям "Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения" и "Мелкое хулиганство". В следственные органы также переданы материалы по факту оскорбления полицейских.

Напомним, Волочкову задержали из-за дебоша на борту самолета. Сообщалось, что она ругалась матом, кричала и была без маски. В отделении она принялась оскорблять полицейских. Согласно медосвидетельствованию, она была пьяна.

Ранее сообщалось, что во время полета Волочкова отказывалась выполнить просьбы бортпроводников надеть защитную маску. Однако сама Волочкова заявила, что причиной скандала стала не маска. "Меня задержали за то, что я ребенку уступила место в самолете", — объяснилась она, добавив, что маска у нее всегда с собой. Также она сказала, что намерена подать в суд на стюарда самолета, который якобы ее провоцировал.

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