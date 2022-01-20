Несортированные отходы тоннами оказываются на свалках. Специалист объяснил причину

Банановая кожура оказывается в мусором ведре, туда же отправляются и другие бытовые отходы – упаковки, бутылки, остатки еды. Вы слышали о сортировке отходов, но пока не спешите сортировать? Тогда предлагаем почитать, куда отправляется мусор из вашего дома и что бывает, если его не сортируют.

"Рассортированными отходами считаются те, которые попадают сразу в отдельные контейнеры - для пластика, стекла, бумаги или металла. Несортированные - все остальные отходы, попадающие в общие контейнеры. Несмотря на то, что больше всего мусора попадает в общие контейнеры, тенденции радуют – пусть не быстрыми темпами, но количество смешанного мусора сокращается. По нашим данным, в 2019 г. вильнюсцы рассортировали 15% всех отходов, а в 2021 г. – уже 20%", – сказал директор Центра утилизации отходов Вильнюсского округа Томас Вайткявичюс.

Путь отходов

Собранные во всей Литве смешанные коммунальные отходы отправляют в центры механической сортировки. Из полученной биомассы производят энергию, часть отходов идет на переработку. Итак, эти отходы используют осмысленно. Но не все отходы получается рассортировать, поэтому их везут на свалку. Такие отходы составляют около 20% общего потока коммунальных отходов. Если эта цифра не пугает, то попробуйте представить это в тоннах: например, на свалку в Казокишкес (одна из 11 свалок в Литве) ежедневно привозят 200 тонн таких отходов. Их могло бы быть меньше, если бы мы их правильно сортировали.

Мы вроде бы все понимаем, что в общие контейнеры не надо лить химию, но не задумываемся о выбрасываемом туда мусоре. Что будет, если туда выбросить банановую кожуру или остатки селедки? Гниющие отходы загрязняют другой мусор, который можно было бы переработать, так мы теряем находящееся в таких контейнерах вторсырье. Достаточно бросить в такой контейнер бутылку из-под подсолнечного масла, и весь мусор навечно отправится на свалку, поскольку станет непригодным для переработки.

Рассортированный жителями мусор везут в центры сортировки. Пластик, металл и бумага бывают разных типов, каждый тип нуждается в разного вида переработке, поэтому рассортированные отходы перебирают еще раз. Рассортированные жителями отходы гораздо легче потом рассортировать, чем тот мусор, который попадает в коммунальные контейнеры.

"Отделить металл и потом его переработать не так тяжело, но сортировка других отходов - непростая задача. Например, в общих контейнерах находят 10% картона и другого вида бумаги, а переработка этих материалов становится практически невозможной, поскольку вторсырье грязное. Зато в попадающие в контейнеры для бумаги отходы перерабатывают практически на 100%", – пояснил Вайткявичюс.

Идем верным путем

Несмотря на то, что сортировка отходов в Литве сопряжена с вызовами, по словам Вайткявичюса, видны и положительные моменты. Жители не только активно сортируют мусор, но и интересуются принципами правильной сортировки, лучше разбираются в правилах. Положительных результатов Литве в последнее время удалось добиться и в сфере утилизации непредназначенных для сортировки отходов. Это прекрасно иллюстрирует заполненность площадок для габаритного мусора.

"Люди не только чаще сортируют бытовые отходы, но и активнее пользуются услугами площадок для приема крупногабаритного мусора, туда вывозят ненужную мебель, бытовую технику, строительные отходы, шины и опасные отходы. Например, в Вильнюсском регионе на такие площадки ежегодно привозят на 30-40% больше такого мусора, это значит, что меньше мусора выбрасывают у дорог, в лесах, в водоемах. Поэтому можно констатировать - у жителей вырабатываются навыки сортировки отходов, люди становятся сознательнее", – сказал Вайткявичюс.

Самая большая проблема – безответственное потребление

Чтобы создать чистое и красивое окружение для будущих поколений и для самих себя, надо думать не только о сортировке отходов, но и об их количестве вообще. Вайткявичюс отмечает, что чрезмерное потребление – удар по устойчивости, особенно в сфере продуктов питания. Биологические отходы, в их числе и еда, составляют 20% всего потока коммунальных отходов.

"Мы должны понимать, что безответственное потребление - одна из существенных причин проблемы. Экономика растет, покупательная способность увеличивается, и мы видим это по количеству мусора. Жители пока достаточно небрежно относятся к тому, что выбрасывают много еды. Согласно подсчетам, ежегодно один житель Литвы выбрасывает от 40 до 100 кг пищевых отходов, из них 6 кг - пригодная для употребления пища. Это не только финансовые убытки жителей, но и наносимый природе ущерб, ведь пищевая продукция влияет на климат: производство еды, ее обработка, упаковка, транспортировка оставляет огромный след в экологии", – заметил Вайткявичюс.

Чтобы на свалки попадало меньше мусора, важно руководствоваться и принципом вторичного использования и принципом экономики замкнутого цикла. Собеседник привел в пример пункты Dėk'ui, в которых можно оставить пригодные для использования вещи, мебель, бытовую технику. "Перед тем как выбросить ненужную вещь, стоит подумать - она не нужна только вам или никому вообще не нужна? Возможность вторичного использования, передача вещей в пользование другим - один из важнейших шагов в сторону устойчивости. Задуматься надо и о поломанных или испорченных вещах, бытовых приборах. Конечно, может проще купить новую вещь, но устойчиво ли такое поведение? Вот над этим еще надо поработать", – уверяет Вайткявичюс.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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