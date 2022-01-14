Стендап-комик Слава Комиссаренко заявил, что власти Беларуси объявили его в розыск

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал в своем выступлении, что КГБ Беларуси объявил его в розыск. Видео выступления опубликовано на YouTube-канале комика.

"Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ. <…> Вы думаете, наверное, за что? За шутки! В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один", — поделился он на своем концерте в Киеве.

По словам комика, об объявлении в розыск его предупредили активисты в соцсетях. По их словам, спецслужбы планировали вывезти Комиссаренко из России в Беларусь. При этом на данный момент комик уже получил гражданство РФ. Ранее в интервью Юрию Дудю артист говорил, что российского паспорта у него нет, а в белорусском остались лишь две пустые страницы.

В инстаграме комик рассказал, что сотрудники КГБ звонили ему и писали сообщения.

"Уехал я, как оказалось, не зря, КГБшники видимо устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали СМСки, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались", — написал Комиссаренко.

Сейчас, судя по всему, комик остается в Украине — в январе у него еще запланированы киевские концерты.

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