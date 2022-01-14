Просто Филя... Киркорова обманули на 5 миллионов

Известный российский певец Филипп Киркоров решил отремонтировать свои апартаменты. Он выбрал бригаду мастеров и заключил с ней договор. Строители взяли в качестве аванса 11 миллионов рублей (125,5 тыс. евро), но ничего не сделали.

Как сообщил Telegram-канал MASH, речь идет о квартире площадью 615 квадратных метров на Арбате. Общая стоимость ремонта составила 365 тыс. евро. Взяв аванс, строители работ не проводили. Но при этом они вернули Киркорову только половину заплаченных им денег.

Чтобы взыскать оставшуюся сумму, певец обратился в суд с исковым заявлением. Его интересы представляет адвокат Александр Добровинский.

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