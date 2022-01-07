Пятая жена 57-летнего Николаса Кейджа ждет ребенка

Актер Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата ждут ребенка, сообщает The Sun.

Официального заявления о пополнении в семье пара пока не делала. Это будет третий ребенок голливудской звезды — у него есть двое сыновей, 31-летний Уэстон Коппола и 16-летний Ка-Эл Коппола.

57-летний Кейдж и 27-летняя Шибата познакомились в 2020 году в Японии, где Кейдж снимался в картине "Узники страны призраков", а поженились 16 февраля 2021 года в Лас-Вегасе.

Рико Шибата — также актриса. Впервые вместе на красную дорожку супруги вышли в июле 2021 года на премьере фильма "Свинья" с Николасом Кейджем в главной роли.

Первыми двумя женами Николаса Кейджа были актриса Патрисия Аркетт и певица Лиза-Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли. С 2004 по 2016 год его супругой была кореянка Элис Ким, в марте 2019 года Кейдж в Лас-Вегасе женился на визажистке Эрике Койке, но спустя четыре дня подал заявку на аннулирование брака.

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