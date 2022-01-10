В разгар отопительного сезона специалисты предупреждают об опасностях

Специалисты и страховые компании фиксируют тысячи случаев, когда жители из-за неисправной отопительной системы и своей халатности лишаются жилья или получают серьезные травмы. Однако проблема – не только безопасность жителей. Из-за таких действий увеличивается уровень загрязнения воздуха, наносится вред окружающей среде и здоровью людей.

Заведующая отделом Оценки качества воздуха при Агентстве охраны окружающей среды Вилма Бимбайте сказала, что с началом отопительного сезона количество загрязнений в воздухе увеличивается почти в три раза.

"Особенно увеличивается количество твердых частиц, диоксида азота, монооксида углерода, тяжелых металлов и канцерогенных веществ. Наши данные показывают, что самая высокая концентрация этих веществ наблюдается во время отопительного сезона", – сказала она.

Все эти вещества представляют опасность для здоровья людей. Если они попадают в органы дыхания, вызывают кашель, нехватку воздуха, астму. Кроме того, они ослабляют иммунитет, способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний и онкозаболеваний.

Несмотря на то, что обычно высокая концентрация этих веществ наблюдается в крупных городах, зимой эта проблема появляется и в небольших городках и селах, где жители отапливают дома твердым топливом.

"Самое опасное топливо - ископаемое, это торф и каменный уголь. Меньше вреда приносят древесина и газ. Конечно, лучше всего отапливать дома дружественными для природы способами, например, теплонасосами, но если такой возможности нет, то надо позаботиться о правильном уходе за имеющимися системами", – сказала собеседница.

Она обратила внимание не только на эксплуатацию отопительных систем. Озабоченность вызывает и халатное отношение к выбору топлива. Многие жители до сих пор используют для отопления всевозможные ненужные вещи – бумагу, журналы, брошюры, лакированную древесину. "При сжигании этих отходов сильно увеличивается уровень загрязнения воздуха, поэтому за такие нарушения грозят административные штрафы", – заметила Бимбайте.

Неисправные системы отопления опасны для здоровья

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, из-за поломок печей, шахт и нарушений их эксплуатации в прошлом году произошло 1300 пожаров, погибло 17 человек, еще 11 получили разные травмы.

Глава отдела Государственной организации пожарного контроля Ауримас Гуджяускас сказал, что такие несчастья часто происходят из-за несоблюдения элементарных правил эксплуатации оборудования. Жители все еще используют для отопления неподходящее топливо, держат его рядом с печкой, сушат на печках разные вещи, несмотря на то, что в метре от них не должно быть никаких вещей и предметов, которые могут загореться.

Причиной несчастья становятся также нечищенные или неправильно оборудованные отопительные системы или дымоходы.

"Бывает так, что из-за разных трещин в стенках печи или дымохода дым, огонь или угли выпадают из печи, от них загораются находящиеся рядом предметы или конструкции здания. Нередко причиной пожара бывают нечищенные дымоходы, в которых загорается копоть. Риск пожаров повышается из-за несоблюдения правил проектирования и оборудования систем. Чаще всего причиной пожара бывает несоблюдение расстояния между печью, дымоходом и конструкциями здания, которые могут загореться", – сказал Гуджяускас.

Специалист подчеркнул, что отопительная система, как и любое другое оборудование, нуждается в присмотре, ремонте. Это особенно важно в случае с системами для твердого топлива, неправильная эксплуатация которых приводит к опасности для здоровья и загрязнению окружающей среды.

Перед каждым отопительным сезоном важно почистить дымоход и отопительную систему, а во время отопительного сезона чистить надо каждых три месяца. Каждый раз при чистке важно осмотреть систему, проверить, нет ли трещин или других дефектов, которые свидетельствуют о негерметичности системы. Если вы заметили такие дефекты, медлить с ремонтом нельзя. Важно обращаться к специалистам, а не пробовать самостоятельно решить проблему.

Огонь не выбирает

Беречь надо не только себя, но и свое имущество. Согласно подсчетам, из-за пожаров жители несут огромные - стотысячные убытки.

Несмотря на то, что из-за пожаров выплачивают всего 5% от всех страховок, по данным компании Lietuvos draudimаs, суммы в этих случаях в 5-15 раз выше средних в других страховых случаях. В декабре 2020 г жителям из-за пожаров компания выплатила больше 228 000 евро, а в декабре 2019 г. – почти 351 000 евро.

Представитель Lietuvos draudimas Артурас Юодейкис сказал, что в холодное время года жители чаще отапливают дома, поэтому растет вероятность возникновения пожара. Статистика показывает, что больше всего пожаров возникает в декабре-январе.

"Огонь уничтожает все. Сначала страдают конструкции зданий – стены, полы, потолки, окна, двери, стационарное оборудование. Конечно, страдает и имущество – бытовая техника, другие личные вещи. Кроме того, если пожар серьезный, может пострадать и имущество третьих лиц, например, соседей, – сказал Юодейкис. – По данным нашей статистики, средний ущерб, нанесенный пожаром, оценивается в 4100 евро. Размер выплат колеблется в зависимости от обстоятельств: от нескольких сот евро, если после пожара стены покрылись копотью, до сотен тысяч, если сгорает все имущество. Например, в 2020 г. размер одного ущерба превысил 161 000 евро, в 2019 г. – 176 000 евро, когда огонь уничтожил двухэтажный дом и гаражи".

Превенция – ключ к безопасности

Чтобы обратить внимание жителей на то, насколько важно обеспечить безопасную топку печей, специалисты пожарной безопасности проводят превентивные акции. Они ходят по домам и объясняют жителям, напоминают им основные правила безопасной топки, дают советы по безопасности. Однако этого недостаточно – свой вклад должны внести и жители.

"Очень важна и сознательность самих жителей, ответственность за себя и свое имущество. Никакие советы и поучения не помогут, если люди не будут их соблюдать. Теоретически люди понимают и знают основные правила безопасности, но вопрос в том, могут ли они применить их на практике. Например, на вопрос, чем лучше всего тушить огонь, все говорят - огнетушителем, но у многих ли дома есть действующий огнетушитель? Получается, что многие понимают, что есть риск, но не каждый делает все возможное для его снижения", – сказал Гуджяускас.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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