Специалист об опасных химических средствах: не все понимают, насколько они вредны для окружающей среды

Все продукты, содержащие опасные химические вещества, помечены специальными пиктограммами – ромбами с красными краями и белым фоном, на котором виднеется символ черного цвета. Внимательные покупатели сразу замечают эти обозначения, но не все понимают, какую опасность окружающей среде такие средства представляют.

В зависимости от того, какой вред природе, человеку может принести конкретное средство, на упаковке будет одна из 9 пиктограмм.

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"Если покупатель видит на упаковке одну из этих пиктограмм, он должен понять, что покупает опасный продукт. Поэтому перед тем как пользоваться им, надо внимательно прочитать инструкцию на этикетке, ознакомиться с правилами предосторожности, что делать, если средство попадет на кожу или в глаза и т.д." – сказала представитель Национального центра общественного здравоохранения Ирена Тарашкявичене.

Невнимательность и халатное отношение, по словам собеседницы – одна из самых распространенных причин ожогов и отравления химическими веществами. Чтобы защитить себя и окружающих, такие средства надо хранить в безопасном и недоступном для детей, пожилых людей и животных.

"Маленькие дети, которые все тянут в рот, или пожилые люди, которые плохо видят, могут несознательно отравиться такими веществами. Поэтому люди, которые воспитывают детей или ухаживают за пожилыми родственниками, должны позаботиться об их безопасности и хранить ядовитые вещества в недоступных местах, емкости с такими средствами должны быть плотно закупорены. Даже непрямой контакт с таким средством может отрицательно сказаться на здоровье", – сказала Тарашкявичене.

Бывают случаи, когда люди получают химическое отравление только потому, что средство было перелито в другую емкость. Такие средства важно хранить в оригинальных упаковках. Безответственное использование опасных химических веществ и их хранение могут привести к печальным последствиям.

Химические вещества могут вызвать ожоги дыхательных путей, раздражение глаз, головную боль, кожные ожоги и даже более серьезные последствия. Кроме того, в магазинах представлен широкий выбор товаров бытовой химии, поэтому можно выбрать более безопасные вещества.

Как утилизировать тару от опасных химических веществ?

Химические вещества опасны не только для здоровья людей, но и для окружающей среды. Они загрязняют почву, грунтовые воды, поэтому упаковки от опасных химических веществ нужно утилизировать по всем правилам.

Надо помнить, что строительные отходы и отходы бытовой химии со специальными пиктограммами, свидетельствующими об опасности, нельзя бросать в контейнеры с бытовыми отходами. Их нельзя сортировать и бросать в контейнеры для пластика, стекла и бумаги, поскольку содержащиеся в упаковках вредные вещества могут загрязнять отходы, их потом нельзя будет переработать.

На сегодняшний день единственный способ утилизации такой тары – ее доставка в специальные пункты, где принимают такого рода отходы.

"Такие пункты обычно работают на площадках, где принимают крупногабаритный мусор, если жителей волнует вопрос, где находятся такие площадки, можно связаться с городскими службами утилизации отходов и узнать адреса таких площадок. Возможно, это не самый удобный способ, но в настоящее время у многих есть автомобили, можно кооперироваться с соседями, поэтому больших проблем возникнуть не должно. Самое главное – сознательное отношение и ответственность перед человеком и природой", – сказала Тарашкявичене.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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