Новый год знаменитости встретили вдвоем на тропическом острове.
В Instagram актриса опубликовала фотографию из часовни. На кадре пойман момент, где 55-летняя Берри и ее 52-летний избранник стоят так, словно обмениваются свадебными клятвами. На следующем кадре Холли обняла своего возлюбленного, делая селфи. Подпись к фотографии гласит: "Ну что ж, это официально!".
Для актрисы это четвертый официальный брак.
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