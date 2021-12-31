Черный дым из трубы – вред не только природе и здоровью, но и бич для кошелька

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из-за загрязнения воздуха ежегодно умирает около 8 миллионов человек. Больше половины этих смертей тесно связаны с загрязняющими природу отопительными системами, отравляющими организм угарным газом и сажей. Специалисты в сфере охраны природы отмечают, что использование твердого топлива и сжигание разных отходов наносит вред не только здоровью людей, но и природе, а за нарушение действующих правил жителям грозят штрафы.

Жгут все, что попадает под руку

Советник группы политики превенции загрязнения при Министерстве охраны окружающей среды Паулюс Жвирблис сказал, что жители часто сжигают в печках отходы и некачественное топливо.

"Это большая проблема, инспекторы постоянно получают жалобы. Часто жгут не только отходы, но и некачественное топливо, например сырые дрова или каменный уголь. Бывают случаи, когда причиной загрязнения бывает не топливо, а технологически устаревшая или запущенная отопительная система", – сказал он.

По словам представителя Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Ирены Тарашкявичене, жители, которые не думают о природе и здоровье других людей, умудряются жечь практически все ненужное в быту – в печки бросают не только бумагу или мебельную древесину, но и пластик, полиэтиленовые пакеты, упаковки от продуктов.

"Жители должны понимать, что такие отходы в домашней печке не сгорают полностью, в окружающую среду попадают вредные для здоровья химические вещества – сера, канцерогены и др. Другой важный момент – оборудованные в помещении старые системы не бывают на 100% герметичными, поэтому вредные вещества попадают и в помещение. Зимой, когда двери и окна в домах закрыты, концентрация химических веществ в помещении значительно увеличивается – люди, которые отапливают свои дома печками, в прямом смысле этого слова дышат химическими веществами", – сказала Тарашкявичене.

Специалисты напоминают, что перед тем как использовать для отопления дрова, их надо подготовить. Дрова как минимум год должны лежать в сухом и хорошо проветриваемом месте. Сырые дрова дают меньше тепла, их требуется больше, они наносят вред самой отопительной системе. Из-за ухудшения условий сгорания формируются опасные вредные вещества, например, угарный газ.

Старые технологии, неухоженное оборудование и сжигание угля или торфа приводят к выбросам вредных веществ. При горении часто чувствуется неприятный запах, который вызывает недовольство соседей.

Если в бытовых системах сжигают изделия из древесной стружки или остатки мебели из такого материала, пластик, синтетические ткани и прочие отходы, то в атмосферу попадают опасные загрязнители, которые наносят вред всем - детям, беременным, пожилым людям и людям со слабым здоровьем. По действующему в Литве закону, такие отходы в печках для отопления сжигать запрещается.

В соответствии с 242 ст. Кодекса об административных правонарушениях за сжигание отходов физическим лицам грозит штраф в размере 60-300 евро, а юридическим и другим ответственным лицам – от 170 до 1170 евро. За повторное нарушение штрафы соответственно составляют 270-1200 и 500-3000 евро.

Последствия печальные

Тем, кто не задумывается о вреде для здоровья, Тарашкявичене напоминает: из-за загрязнения воздуха растет риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, хронической обструктивной болезни легких. Загрязнения особенно опасны для детей: у них могут появиться проблемы с легкими, инфекции дыхательных путей, астма. Обнаружена связь между загрязнением воздуха и повышением риска развития нейродегенеративных заболеваний и диабета.

"Доказано, что у людей, в домах у которых стоят печи старого образца, чаще развиваются смертельные болезни кровеносной системы и онкозаболевания. Онкология является результатом длительного безответственного сжигания отходов, однако высокая концентрация химических веществ в помещении или в воздухе на улице может иметь и моментное влияние: раздражение слизистой, тяжелое дыхание, хронический кашель, чихание, у астматиков чаще бывают приступы болезни. Все это со временем может перерасти в серьезные болезни", – сказала Тарашкявичене.

Ежегодно государство проводит превентивные акции, специалисты проверяют состояние консультируют жителей, объясняют, какой вред приносит необдуманное сжигание отходов.

"Мы рады тому, что хотя и медленно, но жители все же становятся более сознательными в этих вопросах. Радует и то, что жители сообщают о нарушениях, заботясь о здоровье других людей и об окружающей среде", – сказал Жвирблис.

Жителям предоставляют помощь

При отопление частных домов твердым топливом в окружающую среду попадает большое количество вредных веществ - тяжелых металлов, диоксинов, фуранов, органических загрязнителей. Для улучшения качества воздуха правительство Литвы до 2024 г. намерено упразднить налоговые льготы на уголь и отказаться от его использования в отопительном секторе. В этом году была принята Национальная повестка по управлению глобальным потеплением, в ней сказано, что до 2040 г. должны полностью отказаться от использования полезных ископаемых в отоплении частных домов. Министерство охраны окружающей среды также создало условия для получения компенсаций из фондов ЕС по программе глобального потепления на замену старого отопительного оборудования новым - котлами, работающими на биотопливе или теплонасосами. Эту помощь предоставляют уже не первый год, ее могут воспользоваться жители всей Литвы.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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