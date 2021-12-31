В Литве не должно быть мусорных свалок, некоторые муниципалитеты быстро идут к этой цели

Наверное, все согласятся с тем, что мусорные свалки природу не украшают да и чести людям не делают, однако, несмотря на то, что навыки сортировки отходов у жителей улучшаются, а системы переработки мусора совершенствуются, горы мусора на свалках продолжают расти.

Европарламент (ЕП) обязал страны Евросоюза (ЕС) уменьшать количество отходов, которые вывозят на свалки, поэтому Литва задалась амбициозной задачей – до 2030 года снизить количество мусора на свалках до 5%. С учетом результатов прошлого года поработать есть над чем, сейчас на свалки попадает 17% коммунальных отходов.

Как заметил министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас, на свалки должны попадать только те отходы, которые нельзя рассортировать и использовать повторно.

"Каждый житель в среднем выбрасывает около 400 кг отходов в год. Это и всевозможные упаковки, для переработки которых муниципалитеты создали развитую систему. В некоторых городах уже начат сбор пищевых отходов, которые также уже не опадают на свалки, а с 2024 г. сбор биологических отходов станет обязательным. Остальная часть смешанных отходов, которые трудно поддаются переработке, сжигается. После сжигания 5 тонн отходов получают 1 т золы, ее Дирекция дорог использует для стабилизации грунта во время прокладки дорог", – заметил министр.

Больше отходов на свалках – больше финансовое бремя

На свалку Вильнюсского региона в Казокишкес ежедневно привозят около 200 тонн отходов – такие масштабы сложно себе представить. А свалок в Литве немало – одиннадцать.

Конечно, сейчас ситуация намного лучше, чем лет 20 назад, когда только в Вильнюсском регионе действовало около 100 свалок. Некоторые из них были нелегальными, а значит, за ними должным образом не присматривали.

Нынешняя ситуация не в пример лучше – постепенно формируется другое отношение к потреблению, улучшается ситуация с сортировкой отходов и переработкой, поскольку появилось оборудование для механической биологической обработки отходов и их сжигания, на свалку попадает гораздо меньше мусора.

Однако его все равно намного больше, чем хотелось бы. Проще всего свезти мусор на свалку, но это самый плохой вариант. Поэтому всеми силами стараются побудить жителей к сортировке отходов и их переработке. Министерство охраны окружающей среды намеревается в 5 раз увеличить плату за вывоз мусора на свалку. Сейчас за тонну мусора берут 10 евро, если одобрят новый проект, то с 2023 года плата увеличится до 50 евро за тонну.

Если все участники процесса утилизации отходов, включая самих жителей, будут правильно выполнять свои обязанности, то это повышение не скажется на стоимости услуги вывоза мусора. В данном случае на жителях лежит обязанность сортировки мусора, чтобы уменьшить количество смешанных отходов. А те отходы, которые не рассортировали жители, должны рассортировать с помощью оборудования для механической биологической обработки отходов.

Цель – максимальное использование отходов для производства вторсырья и энергии. В ближайшее время муниципалитеты должны организовать сбор текстиля и пищевых отходов, благодаря этому будут созданы все условия для того, чтобы на свалки попадал минимум мусора.

В Литве есть достойные примеры

На свалки попадают самые разные отходы – от нерассортированных упаковок и вторсырья, которое не поддается переработке, до строительных отходов, мебели и других ненужных вещей. Для достижения поставленной цели Zero Landfill – ноль коммунальных отходов – Центр утилизации отходов Клайпедского региона оборудовал большую площадку для обработки габаритного мусора.

"Диваны, кресла, секции, строительная и другая древесина измельчаются, с помощью магнитов из массы достают металл, а древесные отходы идут на отопление – благодаря этому уменьшают количество мусора на свалках, – рассказал Шарунас-Йонас Тамулис, ВРИО главы центра. – По данным за прошлый год, на свалку в Клайпедском регионе привезли всего 3,4% всех коммунальных отходов. Несмотря на то, что мы достигли стратегической цели, поставленной ЕС, мы стараемся добиться поставленной нами цели Zero Landfill. Наша цель – найти решения и ничего не привозить на свалку".

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!