Королева Елизавета II разочаровалась поздравлением принца Гарри и Меган Маркл с Рождеством

Королева Елизавета II осталась недовольна рождественским поздравлением принца Гарри и его супруги Меган Маркл, причиной стала их открытка. Об этом рассказал инсайдер королевской семьи, журналист Шон Нил.

Причиной недовольства Елизаветы II стала американская надпись "Happy Holidays" ("Счастливых праздников") вместо традиционного британского поздравления "Merry Christmas" ("Счастливого Рождества"). Также королеве не понравился внешний вид герцога и герцогини Сассекских.

"Порванные джинсы и босые ноги скорее олицетворяют бунтующих подростков, чем королевских особ, которые носят титулы и занимаются благотворительностью", — уточнил Шон Нил.

Также на фотографии можно заметить, что принц Гарри носит африканский браслет, который он приобрел, когда узнал о смерти своей матери — принцессы Дианы. При этом на открытке нет ни единого намека на почившего в этом году дедушку принца Филиппа.

"Это первое Рождество без принца Филиппа, а ведь принц Гарри проводил все свои рождественские праздники с дедушкой и бабушкой. Для Елизаветы II этот американизм стал символом того, что внук отказывается от своих корней", — заключил Нил.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!