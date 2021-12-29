Умер один из двух братьев Богданофф, прославившихся из-за пластических операций

В возрасте 72 лет скончался один из двух знаменитых братьев Богданофф — Григорий. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на французские СМИ.

Подробностей о причинах смерти не сообщается.

Братья Богданофф — французские братья-близнецы русского происхождения, телеведущие, продюсеры и популяризаторы науки. Известность они получили в 1970-е годы, когда вели различные научно-популярные передачи на французском телевидении о космологии и научной фантастике. Однако широкую известность братьям принес интернет, где они стали популярны из-за оригинальных пластических операций.



В 2010 году братьев Богданофф обвинили в ненаучности их диссертаций. В итоге суд постановил, чтобы братья выплатили штраф в размере €2 тыс. французскому Национальному центру научных исследований по математике и теоретической физике.

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