Российские звезды-католики показали, как отмечают Рождество: Орбакайте, Пельш, Вайкуле

Традиционно католики, лютеране и протестанты встречают Рождество в ночь с 24 на 25 декабря. В католическое Рождество верующие обычно дарят подарки родным и близким в память о дарах волхвов младенцу Иисусу. В светлые часы Сочельника верующие собираются всей семьей за большим праздничным столом в доме у родителей. Зажигают свечи.

Российские знаменитости также отмечают католическое Рождество. «МК» решил рассказать, как встречают светлый праздник звезды.

Дочь Аллы Борисовны Пугачевой — Кристина Орбакайте трогательно поздравила всех католиков с Рождеством. «Мы девочки-католички, поздравляем всех с наступающим Рождеством! Счастья, счастья, счастья!», — подчеркнула Орбакайте.

Стоит отметить, что Кристина гордится тем, что она католичка. Унаследовала веру от отца Миколаса Орбакаса. Звезда и младшую дочь Клаву от бизнесмена Михаила Земцова воспитывает в вере папы. Наследницу Орбакайте крестила в московском приходе Римско-Католической церкви Святых апостолов Петра и Павла. К католическим традициям Кристина относится трепетно и старается их соблюдать. Рождество певица отмечает торжественно в кругу родных и близких.

Ещё одна католичка отечественной эстрады - Лайма Вайкуле также трогательно поздравила католиков в соцсетях. Певица опубликовала ролик, где пожелала поклонникам оптимизма.

«Самый короткий день и самая длинная ночь. Это же, дорогие друзья, Рождество! Я вас поздравляю! Желаю вам оптимизма, удачи, счастья и веры! С Рождеством!» — поделилась Вайкуле.

Стоит отметить, что среди отечественных звёзд немало католиков Владимир Познер, Валдис Пельш, Ирина Понаровская, Эдита Пьеха, Владимир Машков, Ольга Шелест.

Как признавались звезды, вера к ним перешла от родных. Например, Эдита Станиславовна рассказывала в многочисленных интервью, как религия ей помогает и дает силы. Будущая звезда родилась на севере Франции в польской семье, которая придерживалась католической веры. Родители тщательно соблюдали и чтили традиции. По словам певицы, на первое причастие в подарок получила образок Ченстоховской Богоматери и молитвенник. Пьеха сохранила семейные реликвии до сегодняшнего дня и уверена, что они помогают ей.

Знаменитый российский актер Владимир Машков унаследовал католическую веру от матери и бабушки. Обе были итальянками.

Звезда российской журналистики Владимир Владимирович Познер родился в Париже. Его мама Жеральдин Люттен была француженкой. Она крестила сына по католическому обряду в соборе Парижской Богоматери. К своей вере Познер относится с трепетом и большой любовью.

Валдис Пельш родился в Риге, по отцу у ведущего латышские корни. Правда, к вере артист пришёл только в зрелом возрасте. Валдис признавался, что католицизм ему близок и совпадает с его религиозными взглядами. Поэтому ведущий принял католическое крещение. Дочь Пельш также крестил в католичестве с согласия православной жены Светланы.

Из традиций католицизма: католики колядуют 25 декабря. В этот день дети ходят к соседям в костюмах, поют и рассказывают стихи. За это им должны дать угощения. Католические церкви украшают венками с четырьмя свечами, которые зажигают по одной каждое воскресенье перед Рождеством. Также верующие украшают и свои дома, традиционно вешают венок из ветвей елки над входной дверью.

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