Россияне смогут отметить Новый год в квартире Нади из "Иронии судьбы"

Российский сервис доставки еды Delivery Club при поддержке киностудии Мосфильм воссоздал знаменитую квартиру главной героини кинофильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Нади Шевелевой. Точная копия квартиры расположена в одном из павильонов Мосфильма.

Для её создания были найдены подлинные советские чертежи, а также задействован оригинальный реквизит прямо со съемок фильма. Квартиру возводили с нуля, учитывая все мельчайшие детали — например, в ванной висит шуба Ипполита, а в зале лежат платье и гитара Нади.

Россияне смогут бесплатно попасть туда на предновогодний ужин. Для этого необходимо зайти в приложение сервиса, выбрать опцию "Бронируйте ресторан Ирония судьбы" и забронировать слот в нужный день и время. Ужин будет бесплатным, но количество мест для брони ограничено.

Начиная с 20 декабря в сервисе ежедневно будут выбирать по пять победителей, которые получат приглашение в павильон Мосфильма, где расположена квартира Нади. Каждый победитель сможет взять с собой еще двух гостей.

В квартире Нади приглашенных гостей будет ждать предновогодний ужин с главными атрибутами праздника тех времен — фирменной заливной рыбой, оливье, селёдкой под шубой, мандаринами и советским шампанским. Также гостям проведут короткую экскурсию по Мосфильму, расскажут о том, как снималась "Ирония судьбы" и покажут оригинальный реквизит, использованный на съемках фильма.

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