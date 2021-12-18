Спасти важных персон. Как британская разведка пыталась вывезти Николая II из России

Британские разведчики разрабатывали сразу несколько вариантов эвакуации из России последнего российского царя Николая II, однако правительству Великобритании и королю Георгу V не хватило решимости на эту операцию. Би-би-си ознакомилась с недавно рассекреченными документами спецслужб и обнародованными записями из королевских архивов - и узнала подробности тех событий.

Обсуждения возможной эвакуации Николая II из России начались практически сразу после отречения царя от престола 2 марта 1917 года. Уже 19 марта британский генерал генерал Джон Хэнбери-Уильямс встретился с матерью Николая II Марией Федоровной.

Такое внимание Великобритании к семье Романовых объясняется тем, что Георг был двоюродным братом и Николая II, и его жены Александры (семейные древа королевских семей в Европе часто тесно переплетались). Монархи часто переписывались, называя друг друга 'старина Ники' и 'милый Джорджи'. Плюс к этому Британия и царская Россия были союзниками в Первой мировой войне.

Генерал и вдовствующая императрица сошлись на том, что отрекшийся царь должен как можно скорее покинуть Россию. Мария Федоровна - рожденная в Копенгагене и до замужества носившая титул датской принцессы - выступала за то, чтобы ее сына эвакуировали в Данию. Она высказывала опасения, что в случае более длительного водного перехода корабль с Николаем II могут потопить немецкие подлодки. Британский генерал заверил Марию Федоровну, что сможет обеспечить безопасность отрекшегося царя. Он даже предложил лично сопровождать Романовых по территории России до трапа корабля. Мария Федоровна согласилась. Британский посол в России Джордж Бьюкенен начал переговоры представителями временного правительства России о путях эвакуации.

Но оставалось несколько препятствий. Во-первых, нужно было убедить в необходимости уехать самого Николая II, который, судя по дневниковым записям, все еще хотел остаться и мечтал провести остаток жизни в Крыму в некоем почетном статусе. Во-вторых, нужно было получить окончательное подтверждение проведения операции из Лондона. И в третьих, нужно было придумать, как вывезти Романовых в обход вооруженных отрядов большевиков.

Дело в том, что в тот момент Временное правительство не полностью контролировало ситуацию в стране. Ему противостоял влиятельный Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, который был против отъезда Николаем II и требовал его судить.

План первый - креативный

Пока политики вели переговоры и размышляли, разведчики начали действовать. Часть документов, проливающих свет на события тех дней, остается засекреченной. Исследователям Ричарду Олдричу, Рори Кормаку и Эндрю Куку удалось по крупицам собрать детали нескольких планов.

Один из них был разработан офицером королевского военно-морского флота Оливером Локером-Лэмпсоном. Он одновременно был командиром дивизиона пулеметных бронеавтомобилей и депутатом британского парламента.

В 1916 году дивизион Локера-Лэмпсона перебросили в Россию, где он со свойственным ему напором начал действовать. По воспоминаниям Лэмпсона, в 1917 году ему поручили разработать план спасения Николая II.

К этому времени Локеру-Лэмпсону удалось завербовать одного из слуг, работавших в Александровском дворце - именно там находилась под арестом царская семья после отречения. Офицер решил использовать этого агента. По плану разведки, в обозначенный день слуга должен был прийти, сбрить бороду Николаю II, поменяться с ним одеждой и прикрепить себе накладную бороду, похожую на бороду отрекшегося императора.

Николай II затем должен был спокойно выйти из дворца и пройти до места, где его ждала бы машина британских разведчиков. Затем Романова пересадили бы в броневик, довезли до Архангельска под защитой британских военных и отправили в Лондон.

На первый взгляд, план выглядел наивно. Но, как показали дальнейшие события, Локер-Лэмпсон был талантливым и удачливым исполнителем операций по эвакуации. В 1933 году он помог Альберту Эйнштейну уйти от преследования нацистов, а в 1936 перевез императора Эфиопии Хайле Селассие в Англию, чтобы тот не попал в руки итальянского диктатора Бенито Муссолини. В годы Второй мировой войны Локер-Лэмпсон эвакуировал десятки еврейских семей из Германии.

У плана офицера было одно слабое место - он подразумевал спасение только самого Николая II. Отрекшийся император же неоднократно заявлял, что не уедет из России без семьи.

Но на этом этапе главная проблема была уже в другом: нужно было получить одобрение Лондона и прислать в Россию боевой корабль для эвакуации Романовых. Время играло против царской семьи и против разведчиков. Генерал Хэнбери-Уильямс слал в Британию одну срочную телеграмму за другой, но ответа все не было.

Расточительный и кровавый

На Даунинг стрит телеграммы генерала доходили, но правительство не спешило с решением. Так в записке секретаря короля лорда Стамфордема, например, упоминается, что премьер-министра Ллойда Джорджа очень интересовал вопрос о том, на какие деньги Николай II будет жить в Англии. Первая мировая война истощила бюджет Британии и премьера, похоже, не радовала перспектива дополнительной нагрузки на казну.

“Можете ли Вы узнать, какими частными сбережениями обладает император?” - спрашивал премьер у посла Британии в России Джорджа Бьюкенена.

На тот момент в Лондоне ходили легенды о расточительности российской царской семьи. Особенно негативно на образ Романовых влияли истории о похождениях фаворита последней императорской четы Григория Распутина.

Опасение Ллойда Джорджа вызывали и возможные последствия нахождения Романовых в Англии. В тот момент в Британии набирало социалистическое движение. После разгона шествия петербургских рабочих в 1905 году левые политики говорили о Николае II только в негативном ключе, иногда называя его “Николай Кровавый”. Учитывая это, приезд Романовых мог спровоцировать рост революционных настроений в самой Британии.

Временное правительство России неоднократно просило Лондон предоставить царской семье убежище хотя бы на то время, пока продолжается война. Ллойд Джордж держал долгую паузу, но Москва продолжала оставаться союзником Лондона в Первой мировой войне. В итоге правительство все же официально пригласило Николая II и его семью в Лондон.

Но теперь против был Георг V. Секретарь монарха в своих бумагах отмечает, что, услышав о решении правительства, король “впал в панику”. Дело в том, что Георг стал все чаще получать от личного секретаря и знакомых информацию о том, что возможная эвакуация семьи Романовых в Британию широко обсуждается и рабочими, и депутатами-лейбористами, и знатью в негативном ключе.

Людей волновал не только сам Николай II, но и его жена Александра Федоровна - немка по происхождению. Выйдя замуж за Николая, немецкая принцесса приняла православие и, насколько можно судить, прониклась любовью и уважением к России. Однако в обществе продолжали ходить слухи о том, что она тайно симпатизирует Германии, чуть ли не шпионит в ее пользу.

План второй - амбициозный

Параллельно с разработкой планов эвакуации семьи Романовых британские разведчики работали над тем, чтобы подорвать или свергнуть власть большевиков.

"Вторжение тотального масштаба - единственная вещь, которая может спасти ситуацию и Россию", - телеграфировал в Лондон кавалер боевых орденов капитан королевского флота Фрэнсис Кроми.

Вместе с легендарным британским разведчиком Сиднеем Рейли они создавали условия для высадки военных соединений Антанты в России. Глава британской дипмиссии при советском правительстве Роберт Брюс Локкарт сперва пытался воспрепятствовать этому плану, но позже, поняв неизбежность интервенции, присоединился к работе.

Параллельно британские разведчики пытались помочь эсерам и монархистам организовать восстание против большевиков в Архангельске. Есть версия, что британцы пытались организовать убийство Ленина, но за годы исследований она не нашла существенных подтверждений.

Советские историки пишут, что дипломат Локкарт называл убийство Ленина “первоочередной и важнейшей задачей". К этому обычно добавляют, что в заговоре участвовали также послы Франции и США. Однако в донесениях самого Локкарта ни о чем подобном не говорится. В рассекреченных депешах речь идет только о возможном аресте, но не об убийстве лидера большевиков.

План третий - отчаянный

К августу 1917 года шансы на спасения семьи Романовых значительно упали. Временное правительство, пытаясь как-то обеспечить безопасность отрекшегося царя, отправляет его подальше от мятежного Петербурга - в Тобольск. Это существенно осложняло задачу для британских военных и разведчиков. Теперь им нужно было не только забрать Николая из-под носа у большевиков, но и преодолеть с ним тысячи километров по русской распутице. Однако офицеры не опустили руки.

Глава Секретной службы Мэнсфилд Камминг начал разработку новых планов по спасению Романовых. На этот раз ставку сделали на норвежских бизнесменов и путешественников.

Известно, что британцы обратились за помощью к полярному исследователю Фритьофу Нансену. Этот ученый привлек внимание разведки тем, что хорошо знал не только основные сибирские дороги, но водные пути по Енисею, что могло бы очень пригодиться при эвакуации Николая Романова. Британцы также привлекли к разработке новых планов торговца Йонаса Лиида. Он часто бывал в Сибири, представляя интересы норвежских компании в древесной и угледобывающей промышленности.

О деталях плана с участием Лиида и Нансена известно крайне мало. Достоверно известно лишь то, что Лиид несколько раз ужинал с представителями Секретной службы, а также с главой разведки британского военного флота.

Возможно, одним из участников этого нового плана по спасению отрекшегося царя был и капитан Стефан Элли. Он свободно говорил по-русски, поскольку его семья жила в России еще с 1870-х годов. Элли - один из тех немногих британцев, кто остался работать в России даже после эвакуации посольства в конце 1917 года.

Многие детали миссии Элли остаются неизвестными. Но в 2006 году его родственники нашли среди вещей записную книжку. На одном из разворотов была нарисованная от руки карта местности близ дома Ипатьева в Екатеринбурге, куда весной 1918 года поместили Николая II, и описание этого дома.

По рассекреченным данным, 24 мая 1918 года Элли доложил в Лондон о готовности провести операцию, в ходе которой “7 важных персон” могут быть вывезены в Мурманск. В докладе он перечислял фамилии шести человек, которые должны были принимать участие в операции. Элли отмечал, что все они свободно владели русским языком и могли выдавать себя за местных жителей. Разведчик также просил выделить ему 1000 фунтов “в связи с возросшими оперативными расходами”. В пересчете на сегодняшние деньги, это примерно 50 тысяч фунтов (66 тысяч долларов или 4,9 млн рублей).

Исследователи сходятся во мнении, что этот план не мог прорабатываться без предварительного одобрения правительства Британии и короля Георга.

Из недавно рассекреченных документов становится понятно, что у британских разведчиков появилась информация: план вывезти семью Романовых из России готовила Германия. Технически немцы имели шансы это сделать, поскольку существенное количество их военных и техники уже находилось на российских территориях из-за участия в Первой мировой войне.

Исследователь королевских династий Европы Карина Урбах, которая имеет доступ к немецким архивам, подтверждает, что план похищения Николая Романова у немецких спецслужб существовал. Информация об этом постепенно просачивалась к британским разведчикам.

Кайзер Вильгельм II воевал с Россией, но в тоже время он был крестным отцом цесаревича Алексея и искренне хотел его спасти. Урбах отмечает, что, после того, как власть в России захватили большевики, именно у Германии объективно были наилучшие шансы вывезти семью Романовых.

Берлин мог сделать это при помощи своих разведчиков или - с гораздо большим успехом - путем дипломатических переговоров. Исследователи считают, что Германия могла поднять вопрос о “выдаче” Романовых в качестве одного из условий подписания мирного договора с большевиками.

Судя по рассекреченной переписке британского МИД, 28 мая 1918 года дипломаты в последний раз обсуждают, не поднять ли им в ходе переговоров со Львом Троцким, занимавшим на тот момент должность председателя Высшего военного совета, вопрос об эвакуации детей Николая II. В ходе дискуссии они приходят к тому, что даже если Троцкий согласится, Романовых нужно будет охранять по пути в Мурманск. Однако караул из большевиков ненадежен, а охрана из британцев может спровоцировать нападения на царскую семью по дороге. В итоге британцы попадают в замкнутый круг - их вмешательство может только еще больше навредить тем, кого они пытаются спасти.

Историк Эндрю Кук считает, что телеграммы с деталями плана эвакуации Николая II, направленные майором Элли в Лондон,могли быть перехвачены большевиками. Возможно, именно это стало причиной усиления охраны царской семьи летом 1918 года.

17 июля 1918 года Николай II с женой, детьми и прислугой был расстрелян в Екатеринбурге.

Меньше, чем через год британский линкор "Мальборо" вывез мать Николая II Марию Федоровну и несколько уцелевших великих князей с семьями на английскую военно-морскую базу на Мальте.

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