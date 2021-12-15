Каждый раз открывая кран, задумывайтесь о том, сколько ядов попадает в природу

В последнее время общество больше внимания уделяет экологии, устойчивости и проблемам окружающей среды. Мы уже задумываемся о том, какие продукты покупаем, в какой они упаковке. Нам не все равно, сколько и чего мы выбрасываем. Однако задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько бытовой химии и других загрязнителей из вашего дома попадает в природу через канализацию? Какие вещества, содержащиеся в бытовой химии – самые опасные? И, наконец, можем ли мы что-либо изменить в данной ситуации?

В бытовой химии – соединения, вызывающие рак

Несмотря на то, что большую часть вредных химических веществ в канализацию спускают компании, немало загрязнений попадает туда и из наших домов. Глава лаборатории компании Vilniaus vandenys Аурелия Баронене отметила, что количество опасных веществ в сточных водах растет, а самыми главными производителями загрязнений становятся жители. В бытовой химии, которую используют ежедневно, много вредных химических веществ, однако мы обычно не задумываемся о том, что наш выбор вредит окружающей среде. Когда мы наносим вред природе, мы наносим вред в первую очередь и самим себе.

Одно из самых опасных веществ, которые находят в сточных водах - фталаты. "Несмотря на то, что в Западной Европе использование фталатов ограничивается уже давно, в Литве использование и контроль над этими опасными веществами до сих пор плохо регламентирован законами. Это вредное вещество обычно содержится в косметике, бытовой химии, в отделке из дерева. Фталаты иногда содержатся и в мягких пластмассовых игрушках, в бутылочках для младенцев, сосках, пустышках, в скатертях из пластика, в детских слюнявчиках и в занавесках для душа", – сказала Баронене.

Однако попадание фталатов на рынок все же регламентировано и ограничивается их использование в продуктах для потребителей. "В ЕС ограничение на использование фталатов в игрушках и товарах для детей установлено в Регламенте (EB) Nr. 1907/2006 (регламент REACH). Кроме того, с 7 июля 2020 г. вступили в силу более широкие ограничения на использование фталатов в большинстве продуктов для потребителей. Начиная с этой даты, на рынок могут поступать только такие изделия, в которых концентрация 4 самых распространенных фталатов (DEHP, BBP, DBP и DIBP) меньше 0,1% пластифицированной массы. Однако действуют исключения для продукции, которую используют в промышленности, сельском хозяйстве или на улице, если пластифицированный материал не соприкасается со слизистой человека или долго не соприкасается с кожей человека", – рассказала старший советник группы Министерства охраны окружающей среды по превенции загрязнения Доната Попирайте-Валишкене.

Самые опасные фталаты (BBP, DBP, DEHP) запрещено использовать в косметике, ограничено их использование в электронике (PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP), а в сырье и товарах, предназначенных для контакта с едой, фталаты (DEHP, DBP, BBP, DAP, DIDP и DINP) ограничены по специальной шкале попадания в продукты.

Поставки на рынок и использование некоторых фталатов регламентированы REACH, т.е. эти фталаты включены в приложение XIV регламента, их могут использовать и поставлять на рынок, только если выдана авторизация ЕК на их конкретное использование. Компании, которые хотят в своей деятельности использовать такие фталаты, должны доказать, что это действительно необходимо, что во время использования будут предприняты все меры для управления риском, обеспечат защиту работников и охрану окружающей среды. Кроме того, компании должны представить план замены фталатов более безопасными химическими веществами, проанализировать альтернативные варианты.

Фталаты не только наносят вред окружающей среде, легко попадая в нее, но и также легко попадают в организм человека, если речь идет о продуктах питания и напитках, которые контактировали с изделием, содержащим фталаты, например, пластиковой соломкой. Фталаты опасны - они приводят к сбоям в эндокринной системе организма и к нарушениям развития детей, гиперактивности и, возможно, даже вызывают онкологические заболевания.

Другое ядовитое вещество, которое часто встречается в сточных водах - – бисфенол А (BPA). Его используют в промышленном производстве изделий из поликарбоната. Это значит, что BPA можно найти в самых распространенных товарах, например, столовые принадлежности из пластика для многоразового использования, пластиковые бутылки, спортивный инвентарь. Эпоксидная смола с бисфенолом А используется для покрытия внутренней части жестяных банок для продуктов и напитков, кассовых чеков. Остатки бисфенола А находят и в туалетной бумаги из переработанного сырья и в бумажных полотенцах.

Контакт с этими предметами, которые сопровождают нас каждый день, может влиять на функционирование наших эндокринных желез. Это означает, что бисфенол А может быть той самой загадочной причиной появления избыточного веса у детей, замедления их роста. Большое количество бисфенола А в организме связано с риском появления рака простаты в старшем возрасте.

Мы сами потом едим вредные вещества, которыми загрязняем природу

Баронене упомянула и такие вредные вещества, как алкилфенолы (органические соединения, которые используют в производстве текстильных изделий из бумаги, подкладок, пестицидов, которые используют в сельском хозяйстве, в производстве металлов, пластиков и др.). По ее словам, в быту чаще всего встречается этоксилат нонилфенола, его добавляют в разные чистящие средства и средства для дезинфекции.

"Немалое количество этоксилатов нонилфенола попадает в канализацию. Они могут оказаться в реках, а потом с рыбой попадают на наш стол. Нонилфенолы наносят непоправимый вред эндокринной системе человека, приводят к онкозаболеваниям, ожирению, диабету, раннему половому созреванию, бесплодию, отрицательно сказываются на нервной системе", – сказала собеседница.

На дне озер, в растениях, насекомых и рыбах, которых мы потом едим, накапливаются и тяжелые металлы (медь, цинк, никель, хром, свинец, кадмий и алюминий). По скорости распространения - это самые опасные загрязнители.

"Исследования показали, что в сточных водах есть и тяжелые металлы. Очистить сточные воды от тяжелых металлов сложно, дорого и не всегда получается это сделать. Тяжелые металлы накапливаются в иле, который оседает в процессе очистки сточных вод, поэтому такой ил нельзя использовать вторично, например, для удобрения растений. Такой ил приходится сжигать", – рассказала Баронене.

"Фталаты, как и другие очень стойкие токсические вещества, представляющие угрозу окружающей среде и человеку, по законам ЕС относятся к наиболее опасным ядовитым веществам. Слив таких веществ со сточными водами должен ограничиваться, контролироваться, кроме того, должны предусмотреть средства для замены этих ядовитых веществ другими менее опасными, чтобы они не попадали в сточные воды. К сожалению, DEHP - одно из 7-ми приоритетных веществ, из-за которых невозможно добиться хорошего качества поверхностных вод в Литве", – рассказала старший специалист группы Министерства охраны окружающей среды пи превенции загрязнений Эвелина Цизанаускене.

Значим ли мой вклад?

На вопрос, что каждый из нас может сделать для осуществления перемен в обществе, Баронене ответила: "Единственный выход, который позволит уменьшить загрязнение этими веществами – ответственность. Бизнес должен ответственнее заниматься производством, контролировать все процессы, правильно утилизировать отходы и по возможности заменять опасные вещества неопасными".

В переменах может участвовать и каждый из нас, если будет ответственно подходить к выбору средств бытовой химии и использовать их в меру: "Надо обращать внимание на состав продуктов, которые мы покупаем - чистящих средств, удобрений, использовать их ответственно и экономно, чтобы меньше этих средств попадало в канализацию. Тяжелые металлы выделяются и оседают в окружающей среде во время горения, поэтому бытовым потребителям надо ответственнее утилизировать отходы, например, самовольно не сжигать опасные вещества".

Однако, на что надо обратить внимание при выборе химических средств? И как узнать, какие из средств дружественны к природе? В химической промышленности постоянно наблюдаются положительные перемены, поэтому большая часть чистящих средств сейчас безопаснее, чем прежде. Однако потребителям все равно важно читать информацию на этикетках и выбирать те средства, которые отмечены как дружественные к природе и человеку.

"В помощь потребителям используются экосимволы. Произведенные в странах Евросоюза (ЕС) дружественные к природе изделия отмечены знаком "Цветка ЕС", в Скандинавских странах используется "Северный лебедь", в Германии – "Голубой Ангел", во Франции – ECOCERT, в Италии – ICEA", – сказала Баронене.

Собеседница отметила, что чистящие средства мы всегда можем изготовить своими руками: "С помощью всего нескольких ингредиентов мы можем приготовить дружественное к природе, ароматное и эффективное чистящее средство. Например, в небольшом количестве соду, лимонную кислоту и уксус используют для приготовления пищи. Эти вещества употребляют в пищу, они дружественнее к природе, чем промышленные химические соединения для чистки".

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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