Обратите внимание на символы на упаковках с бытовой химией: некоторые предупреждают об опасности

Всевозможные средства для чистки, растворители, отбеливатели, краска, лак, клей – в большинстве домов можно найти массу различной бытовой химии, однако прежде чем положить выбранный товар в корзину в магазине, задумываемся ли мы о составе этой продукции? Если хотите жить экологичнее и безопаснее, стоит подумать не только об ответственном выборе и использовании бытовой химии, но и о правильной утилизации отходов.

Предупреждающие об опасности символы

Когда мы выбираем бытовую химию, главное для нас - ее эффективность, поэтому в ожидании обещанного результата мы нередко забываем посмотреть, каков же состав конкретного средства, безопасно ли оно для здоровья человека и окружающей среды.

Чтобы потребители были информированы о возможной опасности, на всех продуктах, которые представляют опасность, должны быть специальные символы, их наносят на этикетки для информирования покупателей об опасностей химических изделий.

Во всем Европейском Союзе предупреждающие об опасности символы представляют собой ромбы, внутри которых на белом фоне нанесены черные пиктограммы. Существует девять предупредительных знаков Глобальной гармонизированной системы (GHS):

Восклицательный знак

Знак наносится на продукты, которые в небольших количествах не в состоянии нанести тяжкий вред здоровью или привести к смерти. В то же время они, к примеру, могут сильно раздражать кожу или глаза или вызывать аллергию.

Рыба под деревом

Знак указывает на потенциальную экологическую опасность и встречается на горюче-смазочных материалах, чистящих и дезинфицирующих средствах. При попадании в окружающую среду эти продукты могут убивать мелких животных и загрязнять источники воды.

Мертвая голова

Продукты, маркированные этим знаком, содержат сильнодействующие ядовитые вещества. Попадание их на кожу или в организм через рот или дыхательные пути даже в очень незначительных количествах чревато серьезным, а то и смертельным отравлением.

Внутренняя угроза

Человеческий силуэт, "разрываемый" белым крестом, предупреждает о серьезной опасности для здоровья. Попадание продуктов в организм даже в небольших количествах через рот или дыхательные пути и их контакт с кожей могут привести к непосредственной, отложенной или долгосрочной угрозе здоровью, возникновению и развитию тяжелых заболеваний. Для детей употребление минимального количества продукта вообще может оказаться фатальным.

Газовый баллончик

Знак предупреждает, что емкость содержит газы или газовые смеси под большим давлением или в сжиженном виде. Поэтому при нагревании или контакте с открытым огнем, а также при спонтанном изменении давления емкость может взорваться.

Эпицентр взрыва

Знак указывает, что продукты в определенных обстоятельствах (например, под действием давления или температуры) способны легко взорваться или вспыхнуть. Кроме того, они таят в себе и другие опасности, в частности, могут способствовать воспламенению и горению. Это, в свою очередь, чревато ожогами и другими серьезными травмами.

Едкая агрессия

Знак представляет собой стилизованное изображение руки, на которую капает едкая жидкость. Им маркируются вещества, способные даже при кратковременном контакте вызвать сильное раздражение кожи с образованием рубцов или поражение глаз, ведущее к долговременному расстройству зрения.

Язык пламени

Знак указывает, что продукт является легко или сильно воспламеняющимся и может загореться вблизи от источников тепла или открытого огня. Это чревато угрозой пожара и тяжелых ожогов.

Ускорители огня

Вещества, отмеченные этим знаком, сами по себе не являются горючими, но могут "раскочегарить" легковоспламеняющиеся вещества, поддерживают горение и тем самым затрудняют борьбу с пожаром.

Кроме свидетельствующих об опасности символов, производитель должен указать на этикетке название поставщика, адрес и номер телефона; номинальное количество, если оно не указано в другом месте этикетки; идентификатор товара; сообщение об опасности, сообщение о соблюдении осторожности и, если надо, дополнительную информацию.

Важно помнить, что опасность может быть разной: одни вещества, содержащиеся в бытовой химии могут нанести вред только при неправильном использовании, сортировке, утилизации или при непосредственном контакте с ними, а другие представляют повышенную опасность даже при соблюдении всех мер предосторожности. Поэтому, только прочитав информацию на этикетках, и обратив внимание на то, с чем их нельзя использовать, можно выбрать более безопасную химию или альтернативу.

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"Подумай, что покупаешь"

Балтийское море - одно из самых загрязненных морей в мире, поэтому с целью снижения загрязнения моря химическими веществами в Балтийском регионе, в 2019 году стартовала кампания, цель которой - побудить жителей с умом выбирать химию и таким образом участвовать в снижении риска.

Более безопасную для окружающей среды и человека бытовую химию без особых усилий могут выбирать все потребители, просто надо обращать внимание на этикетки и выбирать более безопасные и экологичные варианты. Но и тут надо оставаться бдительными: если производитель указал на этикетке, что товар экологический и натуральный, это не всегда правда, поэтому главный показатель и самый надежный индикатор при выборе того или иного товара – обозначение независимых организаций.

Если вы выбрали бытовую химию со специальными экологическими знаками, то можете быть уверены в том, что они отвечают требованиям охраны окружающей среды и безопасны для здоровья.

Участвовать в снижении уровня загрязнения окружающей среды можно и с помощью натуральных средств.

Поскольку разные загрязнения как на кухне, так и в ванной состоят из тех же самых веществ, нет необходимости использовать разные чистящие средства. Например, сода, уксус, лимонная кислота, соль и их смеси представляют собой отличные чистящие средства.

Коммунальные контейнеры – не место для химических отходов

Если без средств бытовой химии вы не можете обойтись, то помочь природе можете, позаботившись о правильной утилизации отходов-упаковок.

К сожалению, часть опасных отходов бытовой химии попадает в контейнеры с коммунальными отходами, ими загрязняют и другие отходы, которые потом не могут быть переработаны, опасные вещества из упаковок бытовой химии могут попасть в окружающую среду, загрязнить почву, грунтовые воды и таким образом нанести ущерб природе или здоровью человека. Исследования коммунальных отходов показали, что в Литве в контейнерах с бытовыми отходами в среднем содержится около 1/4 опасных отходов: в 2020 г. 0,26%, в 2019 г. – 0,21%, в 2018 г. – 0,23%, в 2017 г. – 0,51%.

Опасные отходы из-под бытовой химии нельзя выбрасывать ни в общие контейнеры, ни в контейнеры для сортировки, поскольку даже после промывания емкости, до конца вымыть вредные вещества не получится. Такие упаковки собирают отдельно и утилизируют как опасные отходы, поэтому их надо сдавать на специальные площадки по сбору крупногабаритных отходов.

В Литве существует 98 таких площадок, они есть в каждом муниципалитете. Жители на таких площадках могут бесплатно сдать установленное количество опасных отходов, которые накапливаются в быту: чистящие средства, краску, клей, кислоту, упаковки из-под разных химических веществ.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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