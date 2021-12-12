ВИДЕО | "Слушал черт знает кого": Якубович рассказал, что заставило его сделать прививку от ковида

Телеведущий Леонид Якубович рассказал о том, как отношение к ковиду его друга и коллеги Бориса Грачевского повлияло на него самого. Напомним, Грачевский стал одной из первых “звездных жертв” коронавируса в этом году: он умер 14 января.

Пр словам Якубовича, Грачевский недооценивал вирус и не слушал компетентных врачей.

“Мы с Борькой дружили лет 30, наверное. Я вакцинировался после смерти Грачевского. Он очень снисходительно относился к вирусу. Даже когда был известен диагноз, он все равно слушал черт знает кого, кто по телефону советовал ему лечится таблетками”, — рассказал телеведущий.

Также в интервью “И Грянул Грэм” он поделился тем, как в период пандемии потерял очень близких людей. Телеведущий послал к черту политику, которая препятствует борьбе с пандемией, не допуская ассортимент разных вакцин.

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